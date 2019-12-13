İlk kez Türkiye kökenli milletvekili: Feryal Demirci Clark

ÜLKE genelinde dün yapılan seçimlerde İşçi Partisi ve Muhafazakar Parti’den Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kökenli 4 aday yarıştı. İşçi Partisi’nin eski Kuzey Enfield milletvekili Joan Ryan’ın partisinden istifa etmesinin ardından boş kalan vekil koltuğuna oturmak için kısa zamanda uzun yol kat eden Feryal Demirci Clark, 23 bin 340 oy alarak rakibine fark attı. Muhafazakar Partili rakibi Joanne Laban ise 16 bin 848 oy aldı. Bölgenin seçim sonuçları Lee Valley’de sandıkların açılıp oy pusulalarının sayılması ardından açıklandı. Demirci’nin bölgesiyle ilgili sayım saat 04.00’ten sonra tamamlandı. Sonuçlar ise 04.30’da Enfield Belediye Başkanı Kate Anolue tarafından açıklandı. Belediye Başkanı Anolue, Demirci’nin oy çokluğuyla milletvekili seçildiğini ilan etti. HEM SEVİNDİ HEM ÜZÜLDÜ

Demirci, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Seçimleri kazanmış olmama çok seviniyorum ama ülke genelindeki sonuçlar için üzülüyorum. Artık bu ülkede yaşlı, genç, öğrenci olmak daha da zor olacak. Bu üzücü bir durum. Şu an Enfield için yapmam gereken çok iş var. Şuna söz verebilirim Enfield için her konuda mücadele etmeye, onların parlamentoda sesi olmaya hazırım. Sağlık sistemi, eğitim konusunda ve güvenlik konularındaki kesintilere karşı mücadele vereceğim.” 3 YIL ÖNCE EVLENDİ

Kingston Üniversitesi mezunu ve Exeter Üniversitesi’nde doktorasını tamamlayan Demirci, Ulusal Sağlık Servisi’nde (NHS) 6 yıl görev yapmış. Özel sektörde çalışan Edward Clark ile 3 yıl önce evlenen Demirci, geniş bir aile yapısına sahip. İngiltere’ye 7 yaşında ailesiyle gelen Demirci, en son mayıs ayında İstanbul’a ninesini görmek için gitmiş. Pazartesi günü mazbatayla İngiltere Parlamentosu’nda göreve başlayacak olan Demirci, partisine, seçim kampanyası boyunca destek veren parti yetkililerine, Belediye Meclis üyelerini, dernek ve kurum görevlilerine ayrıca seçmenlerine teşekkür etti. Geceye çok sayıda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti kökenli Belediye Meclis üyesi, Nesimi Erbil’in de aralarında olduğu geçmiş dönem belediye meclis üyeleri ve Kürecikliler Derneği eş başkanı da katıldı.

DİĞER ADAYLAR SEÇİLEMEDİ

İşçi Partisi’nin güçlü adayları arasında yer alan Londra’nın Lambeth Belediye Başkanlığı’nı yürüten İbrahim Doğuş ise West Bromwich East bölgesinden girdiği milletvekilliği seçiminde 15 bin 211 oyda kalırken, Muhafazakar Partili rakibi Nicola Faye Richards ise 16 bin 804 oy alarak milletvekili seçildi. Muhafazakar Parti’den Galler’in sahil kenti Arfon ve Liverpool şehri yakınındaki Garston and Halewood bölgesinden milletvekili adayı gösterilen Türkiye kökenli Gönül Daniels ve Neva Sadıkoğlu-Novaky’nin kazanamadığı kaydedildi.