İlk kez kocası götürmüştü! Galaya yalnız gitti
Son haftalarda titreme nöbetleriyle sağlığı konusunda endişelere yol açan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Bayreuth kentinde düzenlenen geleneksel ‘Wagner Opera Festivali’ galasına eşsiz katıldı.
2012’den beri tatilini bile yarıda bırakıp geleneksel ‘Wagner Opera Festivali’ galasına katılan Başbakan Angela Merkel’in bu yılki galaya nasıl geleceği merak konusuydu. Son zamanlarda titreme nöbetleriyle sağlığı konusunda endişe ve birçok soruya yol açan Merkel’in festivalde nasıl bir görüntü sergileyeceği de merak ediliyordu. Merkel, kendisini Wagner Opera Festivali’ne ilk kez götüren eşi Profesör Joachim Sauer’i bu kez yanına almadı ve galaya yalnız katıldı.
Bakanlar, siyaset, sinema, sanat ve moda dünyasından ünlü yıldızlarının da yer aldığı galaya her yıl değişik bir kostümle katılan Başbakan Merkel, bu sefer yeşil bir akşam kıyafetiyle geldi. Dışarıda 40 derece sıcaklık vardı. Perşembe günü ilk tatil günü olan Merkel’in, kırmızı halıda limuzinden indiğinde dinlenmiş ve çok rahat olduğu görüldü.
‘GÜZEL BİR AKŞAM İÇİN BURADAYIM’
Açılışta konuşmak istemeyen Merkel’i, Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder karşıladı. Söder’in, “Sevgili Angela” diye daveti üzerine ise mikrofona gelerek, “Sadece güzel bir akşam yaşamak için buradayım. Beni buraya ilk kez duvarın yıkılmasından sonra kocam getirmişti. Çünkü daha önce böyle bir şansım yoktu” diyen Merkel, eşinin bu kez neden yanında olmadığı konusunda ise bir şey söylemedi. Özel hayatını kamuoyuyla paylaşmayan Merkel, tatilini eşiyle birlikte geçirip geçirmeyeceği ise bilinmiyor.
10 YIL SIRA BEKLENİYOR
Festivalde bu yıl Wagner’in 1845’te yazıp bestelediği, ilahi ve ilahi olmayan aşk arasındaki ilişkiyi, insanların ruhunun aşk ile kurtulacağını anlatan Tannhaeuser ve Wartburg Şatosu adlı üç perdelik parçası seslendiriliyor. Merkel, operadan sonra parçanın ruhunu okşadığını söyledi. Giriş fiyatları yüksek olan Wagner Opera Festivali’ne gitmek için 10 yıl bilet sırası beklemek gerekiyor.
SULTAN ABDÜLAZİZ’İN KATKILARIYLA
Richard Wagner’in Bayreuth kentindeki opera binasında Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz’in de katkısı var. 1872 yılında Avrupa gezisine çıkan Sultan Abdülaziz, Nürnberg kenti ziyaretinde Richard Wagner opera binasının yapımı için 300 altın ödedi. Bunun karşılığında 329, 330 ve 331 numaralı üç koltuk Türkiye’ye ayrıldı. Bu koltuk hakkını zaman zaman Türkiye’nin Almanya’daki büyükelçi ve başkonsolosları kullanıyor.
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