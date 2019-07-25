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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Taner TÜZÜN/ NÜRNBERG
25.07.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

İlk hacı adayları Nürnberg’den uğurlandı

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İlk hacı adayları Nürnberg’den uğurlandı

Almanya’nın Nürnberg kentinden ilk hacı adayı kafilesi dua ve göz yaşları arasında kutsal topraklara uğurlandı. DİTİB’den 120, İGMG (Milli Görüş) teşkilatından 36 kişi olmak üzere toplam 156 Hacı adayı THY’nın TK 1504 numaralı Airbus uçağı ile saat 11.15’te önce İstanbul’a, oradan Cidde ve Medine’ye gitti.

İGMG Kuzey Bavyera Başkanı İsmail Satır, İstanbul’da diğer bölgelerden gelenlerle birlikte kafilenin 132 kişiye ulaşacağını, İstanbul’dan sonra doğrudan Medine’yi uçulacağını belirtti. DİTİB Kuzey Bavyera Başkanı Hasan Aslan’da , DİTİB olarak ilk kafileyi uğurladıklarını, dönüşlerin 23 Ağustos tarihinde olacağını söyledi.

İlk hacı adayları Nürnberg’den uğurlandı

TOPLU DUA EDİLDİ
Hacı adayı kafilesini uğurlamaya gelenlerle birlikte Nurnberg Havaalanı ana-baba gününe dönerken hacı adaylarından Ayşe Civelek ile Nuran Kaçamak, ilk kez hacı olacakları için heyecan olduklarını anlattılar. Aileler birbirlerine sarılıp göz yaşları dökerken, İsmail Satır, hacı adaylarına son bilgeleri verdi ve topluca dua edildi.

İlk hacı adayları Nürnberg’den uğurlandı

İlk hacı adayları Nürnberg’den uğurlandı

İlk hacı adayları Nürnberg’den uğurlandı

 

 

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