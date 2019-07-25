İlk hacı adayları Nürnberg’den uğurlandı
Almanya’nın Nürnberg kentinden ilk hacı adayı kafilesi dua ve göz yaşları arasında kutsal topraklara uğurlandı. DİTİB’den 120, İGMG (Milli Görüş) teşkilatından 36 kişi olmak üzere toplam 156 Hacı adayı THY’nın TK 1504 numaralı Airbus uçağı ile saat 11.15’te önce İstanbul’a, oradan Cidde ve Medine’ye gitti.
İGMG Kuzey Bavyera Başkanı İsmail Satır, İstanbul’da diğer bölgelerden gelenlerle birlikte kafilenin 132 kişiye ulaşacağını, İstanbul’dan sonra doğrudan Medine’yi uçulacağını belirtti. DİTİB Kuzey Bavyera Başkanı Hasan Aslan’da , DİTİB olarak ilk kafileyi uğurladıklarını, dönüşlerin 23 Ağustos tarihinde olacağını söyledi.
TOPLU DUA EDİLDİ
Hacı adayı kafilesini uğurlamaya gelenlerle birlikte Nurnberg Havaalanı ana-baba gününe dönerken hacı adaylarından Ayşe Civelek ile Nuran Kaçamak, ilk kez hacı olacakları için heyecan olduklarını anlattılar. Aileler birbirlerine sarılıp göz yaşları dökerken, İsmail Satır, hacı adaylarına son bilgeleri verdi ve topluca dua edildi.
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