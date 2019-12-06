İlk başta hedef Türklerdi... Şimdi müşterilerin yüzde 90’ı Alman

Pınar Avrupa Genel Müdürü Sami Murat Ertunç, Esso’yla marka ortaklığının başlangıçta Almanya’daki Türkleri kazanmayı hedeflediğini, ancak kısa süre içinde Alman müşterilerin de giderek ürünlerini tercih ettiğini, artık müşterilerinin yüzde 90’ının Alman olduğunu söyledi. Esso’nun yeni konseptiyle akaryakıt istasyonu içine entegre edilen yeme-içme, atıştırma ve alışveriş birimlerindeki ürün fiyatlarının market ve mağazalarla aynı düzeyde olduğunu, hatta daha da alta çekileceğini belirten Ertunç, böylece akaryakıt istasyonlarında alışverişe yönelik çekingenliğin giderilmesini hedeflediklerini söyledi. ALANININ EN GÜÇLÜ MARKASI

Esso akaryakıt istasyonlarının bağlı olduğu EG Group yöneticilerinden Sebastian Christen de Pınar’la yaptıkları ‘marka ortaklığı’nın çok başarılı ilerlediğini belirtti. Pınar ürünlerinin şimdiye kadar Rhein Main Bölgesi ve Kuzey Ren Vestfalya’daki 30 civarındaki istasyon içindeki marketlerin raflarında yer aldığını ifade eden Christen, “Burada herkese, her kesime hitap etmek istiyoruz. BackWerk, Burger King gibi fast-food ya da kahvaltılık ürünler açısından en büyük markalarla işbirliğine gittik. Pınar da kendi alanının en güçlü markası. Bizim için söz konusu olan tek marka oydu. Pınar ürünleri için aldığımız tepkiler süper” dedi.

Esso’nun, Pınar ve diğer büyük markalarla yaptığı işbirliği kapsamında düzenlediği Frankfurt’un en işlek caddelerinden Hanauer Landstrasse üzerindeki akaryakıt istasyonunun ‘yeniden açılış töreni’ne ise markaların üst düzey temsilcileri, istasyon çalışanları ve çok sayıda müşteri katıldı. EG Grup Bölge Müdürü Christen, 11 ülkeye yayılan Esso istasyonlarında benzer marka işbirliklerinin gerçekleştirildiğini söyledi. HEDEF ALMAN MARKETLERİ

Frankfurt’ta faaliyet gösteren Pınar Foods GmbH aracılığıyla Avrupa ve Amerika pazarına yönelen Pınar, bazı ürünleriyle Azerbaycan ve Ortadoğu ülkelerine de ihracat yapıyor. Dışarıda işlenmiş et ve süt ürünlerinin AB ülkelerine yapılacak ihracatına getirilen sınırlamalar ve yasaklar nedeniyle Pınar’ın bu ürünleri Avrupa içinde üretiliyor. Su ve meyve suyu gibi ürünleri ise Türkiye’den ithal edilip, pazarlanıyor. Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesindeki Türklere ait süpermarketlerde satılan Pınar’ın önümüzdeki dönem için hedefi ise Almanya’nın önde gelen market zincirleri. Esso marketlerinde olumlu sonuç aldıklarını belirten Pınar Avrupa Genel Müdürü Sami Murat Ertunç, bu alanda da iddialı olduklarını söyledi. Ertunç, akaryakıt istasyonlarında Pınar ürünlerinin satışının Türk marketlerini olumlu yönde etkileyebileceğini, bu yolla Türk damak tadını tanıyan, beğenen müşterilerin, Türk marketlerine yönelebileceğine işaret etti.

EG Grup Bölge Müdürü Sebastian Christen (solda), Pınar Avrupa Genel Müdürü Sami Murat Ertunç (sağda)