İlişki sırasında korunmayan polise 8 ay hapis
Almanya’nın başkenti Berlin’de alışık olunmadık bir davayı karara bağlayan hakim, cinsel ilişki sırasında korunmayan polis memuruna 8 ay hapis ve 3 bin euro para cezası verdi.
İNTERNET üzerinden kendisine partner arayan Berlin Emniyetinde görevli 36 yaşındaki polis, 26 yaşındaki bir kızla tanıştı. Evine davet etti. Genç kadın, prezervatif kullanmak şartıyla cinsel ilişkiye gireceğini söyledi. İkili anlaştı. Ancak polis cinsel ilişki sırasında korunmadı. Bu duruma çok sinirlenen kadın evi terk etti. Polis, genç kadına mesaj göndererek özür diledi. Tekrar buluşmak istedi. Ancak ikilinin buluşması bu kez mahkeme salonunda gerçekleşti. Genç kadının şikayeti üzerine savcılık dava açtı.
‘YIRTILDI’ DEDİ, KURTULAMADI
Görülen davada savcı, polis için iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası istedi. Polis ise cinsel ilişki sırasında prezervatifin yırtıldığını, bu nedenle çıkardığını söyledi. Ancak hakim, polisin ifadesini inandırıcı bulmadı. Sanık polise istek dışı cinsel ilişkiye girmekten sekiz ay hapis ve 3 bin euro para cezası verdi. Sanığın aldığı hapis cezası bir yılın altında kaldığı için polis işini kaybetmekten kurtuldu. Alman yasalarına göre polis memurları, bir yıldan fazla hapis cezası almaları durumunda işten atılıyor.
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