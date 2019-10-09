İlber Ortaylı’nın ‘İstanbul’dan Sayfalar’ı Macaristan’da

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleriİlber Ortaylı’nın ‘İstanbul’dan Sayfalar’ı Macaristan’da
GeriAvrupa İlber Ortaylı’nın ‘İstanbul’dan Sayfalar’ı Macaristan’da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
09.10.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

İlber Ortaylı’nın ‘İstanbul’dan Sayfalar’ı Macaristan’da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İlber Ortaylı’nın ‘İstanbul’dan Sayfalar’ı Macaristan’da

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü ve Gül Baba Miras Koruma Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte, Ortaylı’nın, Macarcaya tercüme edilen ‘İstanbul’dan Sayfalar’ isimli kitabı tanıtıldı.

 MACARİSTAN’ın eski Ankara Büyükelçisi Janos Hovari’nin moderatörlüğünde gerçekleşen programda konuşan Ortaylı, İstanbul’un sürekli olumsuz yönde değiştiğini ve bunun kendisini çok üzdüğünü, İstanbul’daki yapıların birçoğunun yıkılması gerektiğini kaydetti. Ortaylı, kentte yeni yeşil alanların açılması gerektiğini, aksi takdirde İstanbul’un yaşanmaz bir kent durumunda olacağını söyledi.

‘TÜRKİYE’NİN EKONOMİK BAŞKENTİDİR’
İstanbul’un, Türkiye’nin ekonomik anlamda başkenti durumunda olmasının doğru olmadığını belirten ve sanayinin Anadolu kentlerine yayılması gerektiğine dikkati çeken Ortaylı, “İstanbul, Türkiye’nin ekonomik başkentidir, bu doğrudur ama bunun değişmesi lazım. İstanbul’un, bütün Türkiye’nin başlıca ekonomik ve endüstri merkezi olmaktan çıkması lazım” değerlendirmesinde bulundu.

‘İSTANBUL DEĞİL, MEDENİYETİ DEĞİŞMİŞTİ’
Ortaylı, “1983’teki İstanbul maalesef 1953’teki İstanbul değildi, medeniyeti değişmişti. İstanbullu diye insanlar vardı ama sur içi İstanbul yok artık. Onlar bir yerlere gitti ve onların yerine başka birileri geldi ve ben onların yaşayışlarından çok memnun değilim” diye konuştu. Türkiye ve Macaristan ilişkilerine de değinen Ortaylı, Atatürk’ün Hungaroloji bölümünü kurduğunu, büyük Macar ailelerini Türkiye’ye davet ettiğini, Macaristan’a çok sayıda öğrenci yolladığını ve Ankara’nın başkent olduğu dönemde Macar bilim insanlarının, kentin gelişimine ciddi katkıda bulunduğunu ifade etti.

HALİL İNALCIK’IN YERİNİ ALACAK
Etkinlikte konuşan Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ise ‘Tarihçilerin kutbu’ olarak bilinen ünlü tarihçi Halil İnalcık’ın vefatından sonra Ortaylı’nın onun yerini aldığını ve eserlerinin büyük saygı gördüğünü dile getirdi. Ortaylı’nın, Macarcaya çevirisi yapılan ‘İstanbul’dan Sayfalar’ isimli kitabını keyifle okuduğunu da kaydeden Oktay, kitapta, eski İstanbul’un mimarisi, halkının yaşam tarzı, ekonomisi ve farklı birçok konuda çok güzel kesitler bulunduğunu aktardı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
İlber Ortaylı’nın ‘İstanbul’dan Sayfalar’ı Macaristan’da
‘Arkadaşlarım kayağa giderdi, biz köye dönerdik’
Aşırı sağcılara camilere tehdit operasyonu
Almanya’dan Rusya’ya giden trende radyasyon tespit edildi