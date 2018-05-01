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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
Mehmet UZUN / BREMEN
01.05.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

İlahiyat Enstitüsü beş yaşında

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İlahiyat Enstitüsü beş yaşında

Almanya’da Osnabrück Üniversitesi’ne bağlı İslam İlahiyatı Enstitüsü (IIT) beşinci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Aynı zamanda ‘İslam Dini’ bölümünün açılışından bu yana geçen on yıllık başarılı geçmiş, tebrik edildi.

Törende İslam ilahiyatının Almanya’da kurulmasına destek verenler IIT ve İslam İlahiyatı İlmî Topluluk Derneği (WGIT) tarafından ödüllendirildi.
Bu senenin ödülleri İslam ilahiyatı projesinin başarıya ulaşmasına katkılar sağlayan Osnabrück Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Martina Balsberg-Kuhnke ile Aşağı Saksonya Eyaleti’nde Müslümanların çatı kuruluşu Hannover Şura’ya uzun yıllar başkanlık yapan Avni Altıner’e verildi.
Osnabrück Üniversitesi’nde düzenlenen kutlamada Aşağı Saksonya Eyaleti Göç ve Uyum sorumlusu Doris Schröder-Kopf ile Münster Üniversitesi’nden Prof. Dr. Udo F. Schmälzle yaptıkları konuşmada yapılan çalışmanın övgüye layık olduğunu söylediler.

İlahiyat Enstitüsü beş yaşında

ALMANYA’NIN EN BÜYÜK İSLAM İLAHİYATI
Enstitü Müdürü Prof. Dr. Bülent Uçar, konuşla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:
“Osnabrück İslam İlahiyatı Enstitüsü yedi profesörlüğüyle Almanya’nın akademik alandaki en büyük İslam İlahiyatı kuruluşudur. Bu gelişmeyi diğer birçok kişi ve kuruluşlar yanında bugün burada ödüle layık görülen kişilere borçludur. 2012 yılında İslam İlahiyatı Enstitüsü’nün kurulmasıyla birlikte İslam İlahiyat ve İslam Din Dersi lisans bölümleri açıldı. Aktüel haliyle enstitü bünyesinde lisans ve yüksek lisans seviyesinde hem İlahiyat hem de bütün okul türleri için geçerli olan Din Dersi Öğretmenliği bölümleri sunulmaktadır. Ama kurumun gelişimi bununla sona ermiş değildir. Enstitü mevcut eğitim ve araştırma alanlarını Göç Toplumunda Sosyal Hizmetler bölümü ile genişletmektedir. Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından sağlanan destek çerçevesinde yapılan araştırmalar özellikle İslami manevi rehberlik alanının temel teolojik meseleleri, dini kuruluşların yapılanmalarının profesyonelleşmesi ve taşıyıcı unsurların kuruluşu üzerine yoğunlaşmış durumdadır.”

İlahiyat Enstitüsü beş yaşında

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