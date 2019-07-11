İlaç şişesi kırıldı, Almanyalı Türkler seferber oldu
Zonguldak’ta yaşayan ailenin bir yaşındaki epilepsi hastası çocuğunun Türkiye’de bulunmayan ilacının şişesi kazara kırıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan yardım çağrısı üzerine Almanyalı Türkler seferber oldu. Bulunan ilaç Almanya’dan yola çıktı.
Zonguldak’ta yaşayan Mustafa Kement’in bir yaşındaki epilepsi hastası çocuğunun şurup şişesi kazara kırıldı. Türkiye’de ilacı bulamayan aile, sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu. Almanya’daki gurbetçiler yardım çağrısını görünce harekete geçti. İlacın bulunmasının ardından ilacın Türkiye’ye gönderilmesi için Avrupa Karabüksporlular Derneği Başkanı Abdullah İnam ve arkadaşları seferber oldu. İlaç hasta çocuğa ulaştırılmak üzere Almanya’dan yola çıktı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle