İklim değişikliğine ‘vergi’li çözüm
Bir taraftan bütün dünyada öğrenciler her cuma olduğu gibi bu cuma da küresel iklim değişikliğine karşı sokaklara dökülürken, bir yandan da Almanya’da koaliyon hükümeti iklim paketinde anlaştı. Buna göre benzin, dizel, mazot ve doğalgaza karbondioksit (C02) vergisi geliyor.
ALMANYA’da 525 kentte yapılan iklim değişikliği gösterilerine yüzbinlerce genç katıldı. Hükümet ortakları gösteriler öncesi, iklim değişikliğine karşı önlemler paketini görüştü. 18 saat süren maratonun ardından hükümet ortağı CDU/CSU ve SPD iklim paketinde uzlaştı. İklim değişikliğine yol açan karbondioksit (CO2) salınımını düşürmek için hükümet 50 milyar Euro bütçe üzerinde anlaştı.
PAKETTEN ÇIKAN ÖNLEMLER
Merkel hükümetinin 2030 yılında iklim hedefine ulaşmak için üzerinde anlaştığı geniş çaplı önlemler paketi şöyle:
- Benzin, dizel, mazot ve doğalgazdan CO2 vergisi kesilecek.
- Vergilendirme 2021’de başlayacak ve ilk başta vergi miktarı litre başına 3 cent olarak düşük tutulacak.
- İkinci adımda 2026 yılına kadar litre başına 9 ile 15 cent alınacak.
- Çalışmak için banliyölerden gelenlerin mali yükü azaltılacak.
- Uzak yerlerden işyerine gelenler 2021 yılından itibaren km başına 5 cent vergiden düşecek.
- Kalorifer yakıtı yerine iklim dostu yeni sisteme geçenler teşvik edilecek.
- Yeni yakıt sistemine geçenler yüzde 40 masraf teşviki alacak.
- Mazotla çalışan yakıt sisteminin kurulması 2026’dan itibaren yasaklanacak.
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