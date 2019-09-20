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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN / FOTOĞRAFLAR: dpa
20.09.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

İklim değişikliğine ‘vergi’li çözüm

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İklim değişikliğine ‘vergi’li çözüm

Bir taraftan bütün dünyada öğrenciler her cuma olduğu gibi bu cuma da küresel iklim değişikliğine karşı sokaklara dökülürken, bir yandan da Almanya’da koaliyon hükümeti iklim paketinde anlaştı. Buna göre benzin, dizel, mazot ve doğalgaza karbondioksit (C02) vergisi geliyor.

ALMANYA’da 525 kentte yapılan iklim değişikliği gösterilerine yüzbinlerce genç katıldı. Hükümet ortakları gösteriler öncesi, iklim değişikliğine karşı önlemler paketini görüştü. 18 saat süren maratonun ardından hükümet ortağı CDU/CSU ve SPD iklim paketinde uzlaştı. İklim değişikliğine yol açan karbondioksit (CO2) salınımını düşürmek için hükümet 50 milyar Euro bütçe üzerinde anlaştı.

İklim değişikliğine ‘vergi’li çözüm

PAKETTEN ÇIKAN ÖNLEMLER

Merkel hükümetinin 2030 yılında iklim hedefine ulaşmak için üzerinde anlaştığı geniş çaplı önlemler paketi şöyle:

  • Benzin, dizel, mazot ve doğalgazdan CO2 vergisi kesilecek.
  • Vergilendirme 2021’de başlayacak ve ilk başta vergi miktarı litre başına 3 cent olarak düşük tutulacak.
  • İkinci adımda 2026 yılına kadar litre başına 9 ile 15 cent alınacak.
  • Çalışmak için banliyölerden gelenlerin mali yükü azaltılacak.
  • Uzak yerlerden işyerine gelenler 2021 yılından itibaren km başına 5 cent vergiden düşecek.
  • Kalorifer yakıtı yerine iklim dostu yeni sisteme geçenler teşvik edilecek.
  • Yeni yakıt sistemine geçenler yüzde 40 masraf teşviki alacak.
  • Mazotla çalışan yakıt sisteminin kurulması 2026’dan itibaren yasaklanacak.
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