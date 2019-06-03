‘İkisini birden yapamam’
SPD Genel Başkanlığını geçici olarak yürütecek isim bugün belli olacak. Seçilmiş altı Genel Başkan Yardımcısı bugün yapacakları toplantıyla aralarından bir ismi, istifa eden Andrea Nahles’in yerine SPD Genel Başkanı olarak atayacak.
BAŞBAKAN Yardımcısı ve Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz, ne komiser olarak ne de seçilerek partinin liderliğine gelmek istemediğini söyledi. Alman İkinci Kanalı ZDF’e konuşan Scholz, gerekçe olarak Federal Maliye Bakanı olarak zamanının olmadığını ve iki görevi birlikte yürütemeyeceğini gösterdi. Scholz bu açıklamasıyla, tartışma konusu olan koalisyonun sürmesinden yana olduğunu da açıkça ortaya koşmuş oldu.
Scholz, Martin Schulz’un Eylül 2017’de yapılan seçimlerinden sonra parti genel başkanlığından istifa etmesi üzerine parti genel başkanı atanmış, 2018 Nisan ayında yapılan genel kurula kadar genel başkanlık koltuğuna oturmuştu.
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