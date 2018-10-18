İkisi de ‘büyük koalisyon’u istemiyor
CDU’nun Başbakan adayı Volker Bouffier ile SPD’nin Başbakan adayı Thorsten Schaefer Gümbel, 28 Ekim’de Hessen’de yapılacak seçim öncesi televizyon programında karşı karşıya geldi.
SEÇİMLERE 11 gün kala bir saat süren televizyon düellosunda soruları yanıtlayan iki aday, birbirlerine zaman zaman sert çıkıştı. SPD’nin adayı Gümbel, Eyalet Başbakanı Bouffier’ı yüksek kiralar ve konut sıkıntısından köşeye sıkıştırdı. Kira ücretlerinin artmasından 19 yıldır eyaleti yöneten CDU hükümetini sorumlu tutan Gümbel, “Eyalet Bouffier ile artık yol alamıyor” dedi.
CDU’lu Bouffier ise Yeşiller’le birlikte kurdukları koalisyon hükümetinin başarılarını anlattı. Bouffier, eyalet ekonomisinin büyüdüğünü, işsizliğin çok düşük olduğunu ve vatandaşların hayatından memnun olduklarını söyledi. Zaman zaman kendisini sert eleştiren Gümbel’e dönen Bouffier, “Hep sözümü kesiyorsunuz” diye çıkıştı.
Bouffier, SPD’nin parasız eğitim vaadini “Pahalı bir vaat” olarak niteledi. Bouffier, dizel yasağı üzerine yapılan tartışmada ise yasağı önlemek için eski dizel araçlara yerleştirilecek teknik donanımı bütçeden karşılayabilecekleri mesajını verdi. İki lider de Hessen eyaletinde büyük koalisyonu arzu etmediklerini söyledi.
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