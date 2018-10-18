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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: AFP
18.10.2018 - 13:03, Son Güncelleme:

İkisi de ‘büyük koalisyon’u istemiyor

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İkisi de ‘büyük koalisyon’u istemiyor

CDU’nun Başbakan adayı Volker Bouffier ile SPD’nin Başbakan adayı Thorsten Schaefer Gümbel, 28 Ekim’de Hessen’de yapılacak seçim öncesi televizyon programında karşı karşıya geldi.

SEÇİMLERE 11 gün kala bir saat süren televizyon düellosunda soruları yanıtlayan iki aday, birbirlerine zaman zaman sert çıkıştı. SPD’nin adayı Gümbel, Eyalet Başbakanı Bouffier’ı yüksek kiralar ve konut sıkıntısından köşeye sıkıştırdı. Kira ücretlerinin artmasından 19 yıldır eyaleti yöneten CDU hükümetini sorumlu tutan Gümbel, “Eyalet Bouffier ile artık yol alamıyor” dedi.

İkisi de ‘büyük koalisyon’u istemiyor

CDU’lu Bouffier ise Yeşiller’le birlikte kurdukları koalisyon hükümetinin başarılarını anlattı. Bouffier, eyalet ekonomisinin büyüdüğünü, işsizliğin çok düşük olduğunu ve vatandaşların hayatından memnun olduklarını söyledi. Zaman zaman kendisini sert eleştiren Gümbel’e dönen Bouffier, “Hep sözümü kesiyorsunuz” diye çıkıştı.

İkisi de ‘büyük koalisyon’u istemiyor


Bouffier, SPD’nin parasız eğitim vaadini “Pahalı bir vaat” olarak niteledi. Bouffier, dizel yasağı üzerine yapılan tartışmada ise yasağı önlemek için eski dizel araçlara yerleştirilecek teknik donanımı bütçeden karşılayabilecekleri mesajını verdi. İki lider de Hessen eyaletinde büyük koalisyonu arzu etmediklerini söyledi.

İkisi de ‘büyük koalisyon’u istemiyor

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