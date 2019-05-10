İkinci Bundesliga'da son viraj
İkinci Bundesliga'da Köln şampiyonluğunu ilan etti. Pazar günü oynanacak maçlarda alınacak sonuçlar Köln'ün ardından Birinci Bundesliga'ya yükselecek takımı belirleyecek. Düşecek takımlar da bu hafta netleşebilir. Tüm maçlar 15.30'da başlayacak.
ALMANYA 2.Bundesliga'da son viraja gelindi. 33. hafta maçları pazar günü oynanacak. Tüm maçların başlama saati 15.30.
33. Haftada Birinci Bundesliga'ya yükselecek ikinci takımın kim olacağı netleşebilir. Köln geçen pazartesi Lig şampiyonuluğu ilan etmiş ve Bundesliga'ya yükselmeyi garantilemişti. İkinci sıra için dört takım yarışıyor.
FİNAL OYNAYACAKLAR
Ligde ilk dört sırada bulanan Paderborn, Hamburg, Union Berlin ve Heidenheim Bundesliga'ya yükselme mücadelesi veriyor. Köln'ün ardından 54 puanla ikinci sırada bulunan Paderborn'un 54 puanı var. Üçüncü sıradaki Union Berlin ile dördüncü sıradaki Hamburg ise 53'er puana sahip.
Takipçileri Heidenheim'ın ise 49 puanı bulunuyor. Dört takım da geçen haftayı yenilgiyle kapatınca ikincilik sırası için mücadele bu haftaya taşındı. 2. Bundesliga'da yılın finali olarak kabul edilen haftanın en önemli maçı Paderborn ile Hamburg arasında oynanacak. Paderborn kentinde oynanacak maçı Hamburg kaybederse ligi ikinci bitirme şansını yitirecek.
Paderborn bu maçı kazanırsa Bundesliga'ya direkt yükselme yolunda çok büyük avantaj sağlayacak.
UNİON BERLİN BEKLİYOR
Lig üçüncüsü Union Berlin sahasında ligde kalma mücadelesi veren Magdeburg'u konuk edecek. Union galip gelip Bundesliga rüyasını gerçekleştirme hesabı yaparken, Magdeburg'da alacağı üç puanla ligde kalma umudunu son haftaya taşımanın hesaplarını yapıyor. Diğer üç takıma göre şansı biraz daha düşük olan Heidenheim'ın bu haftaki rakibi ise Duisburg. Karşılaşma son sırada bulunan Duisburg'un sahasında oynanacak.
Paderborn, Union Berlin, Hamburg ve Heidenheim yükselme mücadelesi verirken ligde düşen takım da henüz belli değil. Ingolstadt, Magdeburg ve Duisburg'dan ikisi lige veda edecek. Diğer takım ligi en azında 16. sırada tamamlayarak Üçüncü Lig üçüncüsüyle baraj maçı yapma planlarını gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Haftanın maç programı şöyle:
PAZAR (15.30)
Köln - Regensburg
Holsteinkiel - D. Dresden
Duisburg - HEidenheim
Union Berlin - Magdeburg
Ingolstadt - Darmstadt
Sandhausen - Bielefeld
St Pauli - Bochum
E. Aue - Fürth
Paderborn - Hamburg
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