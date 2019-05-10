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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
10.05.2019 - 14:35, Son Güncelleme:

İkinci Bundesliga'da son viraj

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İkinci Bundesliga'da son viraj

İkinci Bundesliga'da Köln şampiyonluğunu ilan etti. Pazar günü oynanacak maçlarda alınacak sonuçlar Köln'ün ardından Birinci Bundesliga'ya yükselecek takımı belirleyecek. Düşecek takımlar da bu hafta netleşebilir. Tüm maçlar 15.30'da başlayacak.

ALMANYA 2.Bundesliga'da son viraja gelindi. 33. hafta maçları pazar günü oynanacak. Tüm maçların başlama saati 15.30.

33. Haftada Birinci Bundesliga'ya yükselecek ikinci takımın kim olacağı netleşebilir. Köln geçen pazartesi Lig şampiyonuluğu ilan etmiş ve Bundesliga'ya yükselmeyi garantilemişti. İkinci sıra için dört takım yarışıyor.

İkinci Bundesligada son viraj

FİNAL OYNAYACAKLAR
Ligde ilk dört sırada bulanan Paderborn, Hamburg, Union Berlin ve Heidenheim Bundesliga'ya yükselme mücadelesi veriyor. Köln'ün ardından 54 puanla ikinci sırada bulunan Paderborn'un 54 puanı var. Üçüncü sıradaki Union Berlin ile dördüncü sıradaki Hamburg ise 53'er puana sahip.

Takipçileri Heidenheim'ın ise 49 puanı bulunuyor. Dört takım da geçen haftayı yenilgiyle kapatınca ikincilik sırası için mücadele bu haftaya taşındı. 2. Bundesliga'da yılın finali olarak kabul edilen haftanın en önemli maçı Paderborn ile Hamburg arasında oynanacak. Paderborn kentinde oynanacak maçı Hamburg kaybederse ligi ikinci bitirme şansını yitirecek.

Paderborn bu maçı kazanırsa Bundesliga'ya direkt yükselme yolunda çok büyük avantaj sağlayacak.

İkinci Bundesligada son viraj

UNİON BERLİN BEKLİYOR
Lig üçüncüsü Union Berlin sahasında ligde kalma mücadelesi veren Magdeburg'u konuk edecek. Union galip gelip Bundesliga rüyasını gerçekleştirme hesabı yaparken, Magdeburg'da alacağı üç puanla ligde kalma umudunu son haftaya taşımanın hesaplarını yapıyor. Diğer üç takıma göre şansı biraz daha düşük olan Heidenheim'ın bu haftaki rakibi ise Duisburg. Karşılaşma son sırada bulunan Duisburg'un sahasında oynanacak.

Paderborn, Union Berlin, Hamburg ve Heidenheim yükselme mücadelesi verirken ligde düşen takım da henüz belli değil. Ingolstadt, Magdeburg ve Duisburg'dan ikisi lige veda edecek. Diğer takım ligi en azında 16. sırada tamamlayarak Üçüncü Lig üçüncüsüyle baraj maçı yapma planlarını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Haftanın maç programı şöyle:

PAZAR (15.30)
Köln - Regensburg
Holsteinkiel - D. Dresden
Duisburg - HEidenheim
Union Berlin - Magdeburg
Ingolstadt - Darmstadt
Sandhausen - Bielefeld
St Pauli - Bochum
E. Aue - Fürth
Paderborn - Hamburg

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