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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
30.04.2018 - 11:54, Son Güncelleme:

İkinci Anadolu Kardeşlik Festivali Nürnberg’i buluşturdu

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İkinci Anadolu Kardeşlik Festivali Nürnberg’i buluşturdu

İGMG Kuzey Bavyera teşkilatının düzenlediği İkinci Anadolu Kardeşlik Festivali Nürnberg’teki kurumları ve Türkleri bir araya getirdi. Kuran ve istiklal marşı ile açılan festivalde konferanslar ve sergiler düzenlendi. Oyun alanları, satış stantları ve kuzu çevirme büyük ilgi gördü.

ALMANYA’nın Nürnberg kenti 4 gün boyunca Anadolu’yu yaşadı. İGMG Kuzey Bavyera teşkilatının havaalanındaki Event Palace salonu ve dış mekanında gerçekleştirdiği etkinlik Kuran ve İstiklal Marşı ile açıldı. Resmi açılışına Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül’ün de katıldığı etkinlikte İGMG Kuzey Bavyera Başkanı İsmail Satır, MÜSİAD Nürnberg Başkanı Emin Bayram,  UETD Nürnberg Başkanı Yılmaz Deliduman, Din Hizmetleri Ataşe Vekili Cevdet Akan birer konuşma yaptı. Konuşmacılar vatandaşlarımızı bir araya getiren ve kardeşlik duygularını canlandıran bu tarz etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

İkinci Anadolu Kardeşlik Festivali Nürnberg’i buluşturdu

NİHAT HATİPOĞLU KONFERANS VERDİ
Sergiler, oyun parkları, satış ve yiyecek stantları, tatlı ve pastaların yanı sıra kuzu çevirmenin bulunduğu dış mekan da dolup taştı. Başkonsolos Kül, tüm stantları gezerek katılımcılarla sohbet etti. Aralarında Nihat Hatipoğlu’nun da bulunduğu birçok ilahiyatçı konferanslar verdi. Anadolu Kardeşlik Fuarı’nın güvenliğini ise havaalanı polisi sağladı.

İkinci Anadolu Kardeşlik Festivali Nürnberg’i buluşturdu

İkinci Anadolu Kardeşlik Festivali Nürnberg’i buluşturdu

İkinci Anadolu Kardeşlik Festivali Nürnberg’i buluşturdu

 

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