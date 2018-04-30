İkinci Anadolu Kardeşlik Festivali Nürnberg’i buluşturdu
İGMG Kuzey Bavyera teşkilatının düzenlediği İkinci Anadolu Kardeşlik Festivali Nürnberg’teki kurumları ve Türkleri bir araya getirdi. Kuran ve istiklal marşı ile açılan festivalde konferanslar ve sergiler düzenlendi. Oyun alanları, satış stantları ve kuzu çevirme büyük ilgi gördü.
ALMANYA’nın Nürnberg kenti 4 gün boyunca Anadolu’yu yaşadı. İGMG Kuzey Bavyera teşkilatının havaalanındaki Event Palace salonu ve dış mekanında gerçekleştirdiği etkinlik Kuran ve İstiklal Marşı ile açıldı. Resmi açılışına Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül’ün de katıldığı etkinlikte İGMG Kuzey Bavyera Başkanı İsmail Satır, MÜSİAD Nürnberg Başkanı Emin Bayram, UETD Nürnberg Başkanı Yılmaz Deliduman, Din Hizmetleri Ataşe Vekili Cevdet Akan birer konuşma yaptı. Konuşmacılar vatandaşlarımızı bir araya getiren ve kardeşlik duygularını canlandıran bu tarz etkinliklerin önemine vurgu yaptı.
NİHAT HATİPOĞLU KONFERANS VERDİ
Sergiler, oyun parkları, satış ve yiyecek stantları, tatlı ve pastaların yanı sıra kuzu çevirmenin bulunduğu dış mekan da dolup taştı. Başkonsolos Kül, tüm stantları gezerek katılımcılarla sohbet etti. Aralarında Nihat Hatipoğlu’nun da bulunduğu birçok ilahiyatçı konferanslar verdi. Anadolu Kardeşlik Fuarı’nın güvenliğini ise havaalanı polisi sağladı.
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