İki yıllık ortaklığın bilançosu kasımda!
2017’nin eylülünde kurulan CDU/CSU ile SPD koalisyon ortaklığının iki yılda yaptığı icraatları görüşmek için parti yöneticileri hafta sonu Berlin’de bir araya geldi. Ortaklar bilançoyu açıklamayı iki nedenle kasım ayına bıraktı.
HÜKÜMETİN performansının değerlendirilmesinin kasım ayına bırakılmasının bir nedeni 27 Ekim Pazar günü yapılacak Thüringen Eyalet parlamento seçimleri. Bir diğer nedeni ise SPD’nin eş genel başkanlık yarışının sonucunun açıklanacak olması. SPD genel başkanlığı için yarışan adayların önemli kısmı Birlik Partileri ile koalisyon ortaklığına son verilmesinden yana.
CUMARTESİ OYLAR AÇIKLANACAK
Hükümetin küçük ortağı SPD üyeleri eş genel başkanlık için 25 Ekim Cuma’ya kadar oy kulanacak. 26 Ekim Cumartesi eş genel başkanların aldığı oylar açıklanacak. Yüzde 50’nin üzerinde oy alan eş genel başkan olacak. Yarışan altı çift eş genel başkanlardan hiçbiri yüzde 50’den fazla oy alamazsa, en çok oy alan adaylar aralık ayındaki genel kurulda bir kez daha yarışacak.
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