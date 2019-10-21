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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
21.10.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

İki yıllık ortaklığın bilançosu kasımda!

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İki yıllık ortaklığın bilançosu kasımda!

2017’nin eylülünde kurulan CDU/CSU ile SPD koalisyon ortaklığının iki yılda yaptığı icraatları görüşmek için parti yöneticileri hafta sonu Berlin’de bir araya geldi. Ortaklar bilançoyu açıklamayı iki nedenle kasım ayına bıraktı.

HÜKÜMETİN performansının değerlendirilmesinin kasım ayına bırakılmasının bir nedeni 27 Ekim Pazar günü yapılacak Thüringen Eyalet parlamento seçimleri. Bir diğer nedeni ise SPD’nin eş genel başkanlık yarışının sonucunun açıklanacak olması. SPD genel başkanlığı için yarışan adayların önemli kısmı Birlik Partileri ile koalisyon ortaklığına son verilmesinden yana.

CUMARTESİ OYLAR AÇIKLANACAK
Hükümetin küçük ortağı SPD üyeleri eş genel başkanlık için 25 Ekim Cuma’ya kadar oy kulanacak. 26 Ekim Cumartesi eş genel başkanların aldığı oylar açıklanacak. Yüzde 50’nin üzerinde oy alan eş genel başkan olacak. Yarışan altı çift eş genel başkanlardan hiçbiri yüzde 50’den fazla oy alamazsa, en çok oy alan adaylar aralık ayındaki genel kurulda bir kez daha yarışacak.

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