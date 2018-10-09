İki yıl önce başlayan aşk, ortaklığa dönüştü
Almanya’nın ödüllü komedyeni 38 yaşındaki Carolin Kebekus ile 37 yaşındaki müzisyen Max Mutze’nin iki yıl önce başlayan aşkı, ortaklığa dönüştü.
İKİLİ geçen ay Köln kentinde ırkçılığa karşı düzenlenen konserde ilk kez birlikte sahneye çıktı. Sahnede de uyumlu bir performans sergileyen Mutze ile Kebekus’un, bundan sonra birlikte çalışma kararı aldığı ortaya çıktı. İki yıl önce ‘Schatz, nimm du sie’ adlı filmin çekimlerinde tanışan çiftin arkadaşlığı daha sonra aşka dönüşmüştü. Kebekus filmde başrolü oynarken, Mutzke’de filmin en önemli şarkısını seslendirmişti.
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