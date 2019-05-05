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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
05.05.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

‘İki ülkenin dostluğu, sıkıntılı dönemleri atlatacak güçtedir’

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‘İki ülkenin dostluğu, sıkıntılı dönemleri atlatacak güçtedir’

Almanya’nın Düsseldorf kentinde Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneğince (ATİAD) düzenlenen ‘7. Türk-Alman Ekonomi Günü’nde iki ülke arasındaki güçlü ticari ilişkilere işaret edilerek, bu ilişkilerin daha da ileri götürülmesinin önemi vurgulandı.

DÜSSELDORF Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, ATİAD Başkanı Aziz Sarıyar, Türk diplomatlar, Türk ve Alman iş insanları ile akademisyenler katıldı. Büyükelçi Aydın, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihi dostluk ve güçlü ekonomik ilişkilere dikkati çekti:

‘HAYATİ ÇIKARLARIMIZ VAR’
“Çok sayıda girişimcimiz, firma sahibimiz, iş insanımız Almanya’da farklı sektörlerde başarılı şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Bundan hepimiz büyük sevinç ve gurur duyuyoruz. İki ülkenin dostluğu ve ortak çıkarları sıkıntılı dönemleri atlatacak güçtedir. Sağduyu ve ortak çıkarlara saygı temelinde ortak paydalarımıza odaklanarak güçlüklerin aşılacağına inanıyoruz. Zira Türkiye ile Almanya arasında derin tarihi bağlar, uzun bir müttefiklik geçmişi ve yoğun ekonomik, ticari ilişkiler mevcut. Bölgesel konularda gerçekten hayati çıkarlarımız bulunmaktadır. Almanya’da yaşayan 3.5 milyon insanımız bizi birbirimizle birleştiriyor. Bazı alanlardaki görüş farklılıklarımızın bizi geri çekmeden, ortak menfaat ve ilişkilerimizin güçlü yönlerini ön plana çıkarabilmektir. Zaman zaman yaşanan siyasi görüş ayrılıkları ekonomik ilişkiler ve iş dünyasına yansıtılmamalıdır.”

‘İki ülkenin dostluğu, sıkıntılı dönemleri atlatacak güçtedir’

YILLIK CİRO 50 MİLYAR EURO’YA ULAŞTI
ATİAD Başkanı Aziz Sarıyar da ‘Türk Alman Ekonomi Günü’nün bu formattaki tek ve en büyük etkinlik olduğunu söyledi: “CEO’lar, üst düzey yöneticiler, yatırımcılar, girişimciler, akademisyenler, uzmanlar, siyasetçiler ve medya temsilcileri ve konunun ilgilileri bir gün boyunca bir mekanda bir araya getirilmekte ve tüm olumlu olumsuz konular masaya yatırılıp çeşitli yönleriyle analiz edilmektedir. Almanya’da 2009’da 72 bin şirket Türkiye kökenli iş insanları tarafından işletilip 350 bin kişilik istihdam sağlanıp 35 milyar Euro ciro sağlanıyordu. Halihazırda 100 bin işletme Türk girişimciler tarafından işletilip 500 binin üzerinde istihdam sağlanmakta. Yıllık ciroları ise 50 milyar Euro’ya ulaşmıştır.”

‘EN ÖNEMLİ TİCARİ ORTAK’
İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin sadece buradaki Türkiye kökenli işletmelerden ibaret olmadığını kaydeden Sarıyar, “Almanya, Türkiye’nin en önemli ticari ortağıdır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2018’de 37 milyar Euro seviyesine ulaşmıştır. ATİAD buradaki kültürel çoğunluğu bir zenginlik olarak algılamakta, Almanya ve Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenlilerin toplumla tamamen bütünleşmelerini desteklemektedir. Bu uyum aynı zamanda siyasi karar alıcıların desteğine de muhtaçtır” diye konuştu.

 

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