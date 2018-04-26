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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
HAMBURG
26.04.2018 - 12:59, Son Güncelleme:

İki ülkenin de bu festivale ihtiyacı var

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İki ülkenin de bu festivale ihtiyacı var

Mut Tiyatrosu kurucu ve Genel Sanat Yönetmeni Mahmut Canbay, 2-27 Mayıs arasında 20 etkinliği içeren Türkiye-Almanya Tiyatro Köprüsü Festivalini düzenleyecek. İlk kez düzenlenecek festival, krizlerin yaşandığı bir dönemde Türk ve Alman toplumlarını yakınlaştırmayı amaçlıyor.

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  • İki ülkenin de bu festivale ihtiyacı var
  • İki ülkenin de bu festivale ihtiyacı var
  • İki ülkenin de bu festivale ihtiyacı var
  • İki ülkenin de bu festivale ihtiyacı var
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PROGRAM çerçevesinde 2-27 Mayıs arasında Türkiye ve Almanya’nın çeşitli kentlerinden farklı gruplar Türkçe, Kürtçe ve Almanca 20 tiyatro, pandomim, dans, doğaçlama ve müzik etkinliği sunacak. İki ülke insanlarını tiyatro yoluyla buluşturmayı hedefleyen festival ‘Yaşamak Ne Güzel’ sloganı altında düzenlenecek. 

2 Mayıs’ta saat 19.30’da Mut Tiyatrosu’nda, Slawomir Mrozek’in yazdığı, Mahmut Canbay’ın yönettiği ve rolleri Emrah Demir ve Tosja Kruppa’nın paylaştığı ‘Göçmenler’ oyunuyla açılacak festivale, Berlin’de yaşayan oyuncu Kemal Kocatürk, ‘Azizim’ adlı Aziz Nesin’in yaşamını işlediği tek kişilik oyunla katılacak.
Türkiye’den Levent Üzümcü ‘Anlatılan Senin Hikayen’ ile, İzmir Yenikapı Tiyatrosu ve İstanbullu pandomim Ulvi Arı da sahneye çıkacak.

İki ülkenin de bu festivale ihtiyacı varMEDEA, KÜRTÇE SAHNELENECEK

Yine İstanbul’dan Zelal Gündüz, klasik Yunan trajedisi Medea’yı Kürtçe sahneleyecek. Hayko Bağdat’ın ‘Salyangoz’ isimli gösterisini sunacağı festivalde ayrıca Hamburglu tiyatro grupları da sahne alacak. Festival kapsamında atölye çalışmaları, tiyatro sohbetleri ve tartışmalar da düzenlenecek.
Uzun süreden beri kültür ve tiyatroyu vesile ederek iki ülke insanlarının birbirlerine yaklaşmasını amaçladığı söyleyen Mahmut Canbay, “Özellikle iki ülke arasında ilişkilerin kötü bir dönemden geçtiği bu zamanlarda, böyle bir festivale ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum” dedi. Canbay, festivali her yıl düzenlemeyi planladığı söyledi.
Festivalle ilgili ayrıntılı bilgi www.muttheater.de internet adresinden alınabilir.

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