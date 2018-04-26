İki ülkenin de bu festivale ihtiyacı var
Mut Tiyatrosu kurucu ve Genel Sanat Yönetmeni Mahmut Canbay, 2-27 Mayıs arasında 20 etkinliği içeren Türkiye-Almanya Tiyatro Köprüsü Festivalini düzenleyecek. İlk kez düzenlenecek festival, krizlerin yaşandığı bir dönemde Türk ve Alman toplumlarını yakınlaştırmayı amaçlıyor.
PROGRAM çerçevesinde 2-27 Mayıs arasında Türkiye ve Almanya’nın çeşitli kentlerinden farklı gruplar Türkçe, Kürtçe ve Almanca 20 tiyatro, pandomim, dans, doğaçlama ve müzik etkinliği sunacak. İki ülke insanlarını tiyatro yoluyla buluşturmayı hedefleyen festival ‘Yaşamak Ne Güzel’ sloganı altında düzenlenecek.
2 Mayıs’ta saat 19.30’da Mut Tiyatrosu’nda, Slawomir Mrozek’in yazdığı, Mahmut Canbay’ın yönettiği ve rolleri Emrah Demir ve Tosja Kruppa’nın paylaştığı ‘Göçmenler’ oyunuyla açılacak festivale, Berlin’de yaşayan oyuncu Kemal Kocatürk, ‘Azizim’ adlı Aziz Nesin’in yaşamını işlediği tek kişilik oyunla katılacak.
Türkiye’den Levent Üzümcü ‘Anlatılan Senin Hikayen’ ile, İzmir Yenikapı Tiyatrosu ve İstanbullu pandomim Ulvi Arı da sahneye çıkacak.
MEDEA, KÜRTÇE SAHNELENECEK
Yine İstanbul’dan Zelal Gündüz, klasik Yunan trajedisi Medea’yı Kürtçe sahneleyecek. Hayko Bağdat’ın ‘Salyangoz’ isimli gösterisini sunacağı festivalde ayrıca Hamburglu tiyatro grupları da sahne alacak. Festival kapsamında atölye çalışmaları, tiyatro sohbetleri ve tartışmalar da düzenlenecek.
Uzun süreden beri kültür ve tiyatroyu vesile ederek iki ülke insanlarının birbirlerine yaklaşmasını amaçladığı söyleyen Mahmut Canbay, “Özellikle iki ülke arasında ilişkilerin kötü bir dönemden geçtiği bu zamanlarda, böyle bir festivale ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum” dedi. Canbay, festivali her yıl düzenlemeyi planladığı söyledi.
Festivalle ilgili ayrıntılı bilgi www.muttheater.de internet adresinden alınabilir.
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