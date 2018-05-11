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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
DHA
11.05.2018 - 16:14, Son Güncelleme:

İki Türk kadın sanatçıdan Almanya’da sıra dışı sergi

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İki Türk kadın sanatçıdan Almanya’da sıra dışı sergi

İstanbul’da yaşayan Sibel Horada ile New York’ta yaşayan Buket Savcı, Almanya’da ‘Kunstverein Ludwigsburg’da açtıkları ‘İki Pozisyon’ adlı sergide buluştu. Sergi, sanatçıların sadece farklı yaşam çizgilerini değil, aynı zamanda farklı sanatsal tavırlarını da ifade ediyor.

Buket Savcı, sanat merkezinin bir salonunda haz anlarını kadınsı bir şekilde ifade ettiği resimlerle yer alıyor. Sanatçı, çalışmalarında saf sevinç ve mutluluk anlarını yakalamaya çalışıyor. Kunstverei’nın diğer salonunda ise Sibel Horada’nın ‘Orman’ adlı kompozisyonuyla, ocak ayında gerçekleştirdiği kısa Ludwigsburg ziyaretinden de ilham alarak ürettiği işleri yer alıyor.

İki Türk kadın sanatçıdan Almanya’da sıra dışı sergi

Hem kendi kişisel tarihi hem de kolektif tarih ile kapsamlı bir biçimde ilgilenen Horada, yıkımın fiziksel ve metaforik alanları ile baskı ve sessizliğin tezahürlerini inceliyor.
Yanmış ağaç gövdelerinin sergi salonunda bir ormandaymış gibi yer aldığı ‘Orman’ için ahşabı sağlamlaştıran bir Japon tekniği kullanan Horada, ateşin ahşabı hem çürümeye hem de yangına, yani ateşin kendisine karşı koruduğunu vurguluyor.

İki Türk kadın sanatçıdan Almanya’da sıra dışı sergi

Yakılmak üzere budanmış ağaçlar, siyah bir yapıştırıcı madde ile yeniden bir araya geliyor. ‘Orman’ın yalnızlık üzerine yapılmış bir çalışma olduğunu belirten Horada, “Aynı zamanda iyileşme ve ortak deneyim üzerinden şekillenen kolektif direniş olasılığını da ortaya koyuyor” dedi.
Kunstverein Ludwigsburg’da açılan sergi 5 Temmuz 2018’e kadar ziyaret edilebilecek.

 

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