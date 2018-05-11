İki Türk kadın sanatçıdan Almanya’da sıra dışı sergi
İstanbul’da yaşayan Sibel Horada ile New York’ta yaşayan Buket Savcı, Almanya’da ‘Kunstverein Ludwigsburg’da açtıkları ‘İki Pozisyon’ adlı sergide buluştu. Sergi, sanatçıların sadece farklı yaşam çizgilerini değil, aynı zamanda farklı sanatsal tavırlarını da ifade ediyor.
Buket Savcı, sanat merkezinin bir salonunda haz anlarını kadınsı bir şekilde ifade ettiği resimlerle yer alıyor. Sanatçı, çalışmalarında saf sevinç ve mutluluk anlarını yakalamaya çalışıyor. Kunstverei’nın diğer salonunda ise Sibel Horada’nın ‘Orman’ adlı kompozisyonuyla, ocak ayında gerçekleştirdiği kısa Ludwigsburg ziyaretinden de ilham alarak ürettiği işleri yer alıyor.
Hem kendi kişisel tarihi hem de kolektif tarih ile kapsamlı bir biçimde ilgilenen Horada, yıkımın fiziksel ve metaforik alanları ile baskı ve sessizliğin tezahürlerini inceliyor.
Yanmış ağaç gövdelerinin sergi salonunda bir ormandaymış gibi yer aldığı ‘Orman’ için ahşabı sağlamlaştıran bir Japon tekniği kullanan Horada, ateşin ahşabı hem çürümeye hem de yangına, yani ateşin kendisine karşı koruduğunu vurguluyor.
Yakılmak üzere budanmış ağaçlar, siyah bir yapıştırıcı madde ile yeniden bir araya geliyor. ‘Orman’ın yalnızlık üzerine yapılmış bir çalışma olduğunu belirten Horada, “Aynı zamanda iyileşme ve ortak deneyim üzerinden şekillenen kolektif direniş olasılığını da ortaya koyuyor” dedi.
Kunstverein Ludwigsburg’da açılan sergi 5 Temmuz 2018’e kadar ziyaret edilebilecek.
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