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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BERLİN / Fotoğraf: Getty Image
21.01.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

İki sevgili suç makinesi çıktı

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İki sevgili suç makinesi çıktı

Almanya’nın Magdeburg kentinde yaşayan 39 yaşındaki kadın ile 41 yaşındaki sevgilisi suç makinesi çıktı. 18 ayda 640 kez hırsızlık ve gasp yapan çiftin hâlâ serbest olmaları ise şaşkınlık yarattı.

İKİ sevgili, Saksonya Anhalt polisini peşinde koşturuyor. İkilinin suçları polisteki dosyalara sığmaz oldu. Polis, Peggy N. ile sevgilisini 2017’nin haziran ayında hırsızlık yaptıkları sırada yakaladı. Çiftin kaldığı kiralık evde yapılan aramalarda çok sayıda çalıntı banka ve kredi kartları ile belgeler bulundu. Polis soruşturması sürerken ikili yine rahat durmadı. Sık sık posta kutularındaki mektupları çaldılar, ev soygunları yaptılar, spor salonlarında, okullarda ve iş yerlerinde soygun yaptılar. Kiraladıkları evin ücretini ödemeden giden çift, kaldıkları otelin de parasını ödemeden kaçtı. Polisin verdiği bilgiye göre iki sevgili 18 ayda 640 kez hırsızlık ve gasp yaptı.

NEDEN HAPİSTE DEĞİLLER?
İki seri suçlunun hapse girmesi bir yana polis ikiliye devlet kurumlarında işlemlerini yapması için yardımcı da oldu. Magdeburg Polis Sözcüsü, ikilinin neden hapse atılmadığıyla ilgili Bild Gazetesi’ne verdiği demeçte şöyle dedi: “Ben ancak ikilinin serbest olarak dolaştığını doğrulayabilirim. Neden hapiste olmadıkları konusunda bizim bilgimiz yok.”
Uzmanlar ise iki soyguncunun seri şekilde hırsızlık yaptığı, yeni soygunların gerçekleşmemesi için ikilinin önlem olarak dahi olsa hapse konması gerektiği konusunda fikir birliğine vardı. Savcılığın ikili hakkında önümüzdeki dönemde tutuklama talep edip etmeyeceği ise bilinmiyor.

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