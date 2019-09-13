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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Arşiv
13.09.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

İki neonaziye büyük şok! Savcı öldürmeye teşebbüsten ceza istedi

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İki neonaziye büyük şok! Savcı öldürmeye teşebbüsten ceza istedi

Almanya’da sığınmacılara saldıran 30 yaşındaki Christian L. ile 33 yaşındaki Rene H. adlı iki neonazi, Dresden’de hâkim karşısına çıktı. İki sanık, ülke barışını bozmak ve adam yaralamaktan yargılanıyor.

KENDİLERİNE ‘Halk Savunması’ adını veren bir grup neonazi, 21 Ağustos 2016’da Elbe Nehri kıyısında oturan mülteci gruba saldırmış, ortada hiçbir neden yokken tekme ve tokatlarla sığınmacıları dövmüştü. Saldırganlar arasında bulunan Christian L. ise bir mülteciyi yüzüne vurduğu yumrukla ağır yaralamıştı. O sırada bölgede düzenlenen bir festivalin güvenlik görevlileri de olaya müdahale etmişti. Ancak polis gelene kadar ırkçılar olay yerinden kaçıp izini kaybetmişti.
Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan Federal Savcılık, iki ırkçı hakkında ülke barışını bozmak ve adam yaralamaktan dava açmıştı. Savcı sanıklardan Christian L.’nin, ayrıca adam öldürmeye teşebbüsten de ceza almasını istiyor. Savcıya göre sığınmacının yüzüne yumrukla vuran Christian L.’nin bu saldırısının ölümle sonuçlanma ihtimali bulunuyordu. Davada kararın bu ay içinde çıkması bekleniyor.

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