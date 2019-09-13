İki neonaziye büyük şok! Savcı öldürmeye teşebbüsten ceza istedi
Almanya’da sığınmacılara saldıran 30 yaşındaki Christian L. ile 33 yaşındaki Rene H. adlı iki neonazi, Dresden’de hâkim karşısına çıktı. İki sanık, ülke barışını bozmak ve adam yaralamaktan yargılanıyor.
KENDİLERİNE ‘Halk Savunması’ adını veren bir grup neonazi, 21 Ağustos 2016’da Elbe Nehri kıyısında oturan mülteci gruba saldırmış, ortada hiçbir neden yokken tekme ve tokatlarla sığınmacıları dövmüştü. Saldırganlar arasında bulunan Christian L. ise bir mülteciyi yüzüne vurduğu yumrukla ağır yaralamıştı. O sırada bölgede düzenlenen bir festivalin güvenlik görevlileri de olaya müdahale etmişti. Ancak polis gelene kadar ırkçılar olay yerinden kaçıp izini kaybetmişti.
Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan Federal Savcılık, iki ırkçı hakkında ülke barışını bozmak ve adam yaralamaktan dava açmıştı. Savcı sanıklardan Christian L.’nin, ayrıca adam öldürmeye teşebbüsten de ceza almasını istiyor. Savcıya göre sığınmacının yüzüne yumrukla vuran Christian L.’nin bu saldırısının ölümle sonuçlanma ihtimali bulunuyordu. Davada kararın bu ay içinde çıkması bekleniyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle