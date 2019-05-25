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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
25.05.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

İki köpekle geldi, içeride kadınlar ve çocuklar vardı: Camiyi yakıp kaçtı!

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İki köpekle geldi, içeride kadınlar ve çocuklar vardı: Camiyi yakıp kaçtı!

Almanya’nın Hagen kentindeki Ulu Cami, sabah saatlerinde köpekle cami önüne gelen bir kişi tarafından kundaklandı. Çıkan yangın sırasında içeride bulunan kadın ve çocuklar tahliye edildi. Camide büyük maddi hasar oluştu.

ALMANYA’da İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Hagen Ulu Camisi yerel saatle 10.00’da kundaklandı. Cami önündeki çöp bidonları ve kartonların ateşe verilmesi sonucu camide maddi hasar meydana geldi. Hagen Ulu Cami Cemiyet Başkanı Ömer Oral, cami girişindeki 6 çöp bidonunda başlatılan yangının camiye büyük ölçüde maddi zarar verdiğini söyledi.

İki köpekle geldi, içeride kadınlar ve çocuklar vardı: Camiyi yakıp kaçtı

TÜM EŞYALAR MAHVOLDU
Saldırıda can kaybın olmamasının en büyük teselli olduğunu belirten Oral, “Caminin özellikle girişinde büyük hasar oluştu. Sis ve duman camiye doldu ve camideki tüm eşyalar mahvoldu. İtfaiye ve polis geldi. Güvenlik kamerasını incelediğimizde bir kişinin iki köpeği ile caminin girişine geldiği ve cebinden bir şeyler çıkardığı görülüyor. Kameranın görüntü açısından çıkıyor, ateşe verdiği görülmüyor ama oradan ayrılınca yangın çıkıyor” dedi.

İki köpekle geldi, içeride kadınlar ve çocuklar vardı: Camiyi yakıp kaçtı

ÜZÜNTÜ VERİCİ AMA BU SALDIRILAR BİZİ YOLUMUZDAN ALIKOYMAZ
Bu tür olaylardan üzüntü duyduklarını ancak bunların kendilerini yıldırmayacağını dile getiren Oral, “Bu tür saldırılar bizi yolumuzdan alıkoymaz, aksine ısrarla yolumuza devam ederiz. Çevremizdeki insanlara ulaşıp hep birlikte kendimizi ve dinimizi daha iyi tanıtmamız gerekir” ifadelerini kullandı.
Yangın esnasında caminin üst katındaki çocuklar ve aileler tahliye edildi. Polisin, olayla ilgili camide inceleme yaparak soruşturma başlattığı kaydedildi.

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