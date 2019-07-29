İki kişi mağarada mahsur kalmıştı! Biri kurtarıldı
Almanya’nın Svabya Alpleri’nde bir mağarada sel nedeniyle mahsur kalan 2 kişiden biri dalgıçlar tarafından kurtarıldı, diğeri için ise kurtarma çalışmaları devam ediyor.
ALMANYA’nın Baden-Württemberg Eyaleti’nde bulunan Svabya Alpleri’ndeki Falkenstein Mağarası’na giren bir rehber ve turist, sel sularının mağaraya dolması sonucu mahsur kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin mağarada mahsur kalanlara saatler sonra ulaştığı, rehberin dalgıçlar tarafından kurtarıldığı belirtildi. Ancak turisti kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
Dün akşam saatlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu mağaranın girişi kapanmış ve mağarayı keşfe çıkan rehber ile turist mahsur kalmıştı. Hafta sonu medyana gelen şiddetli yağışların, mağaranın bulunduğu bölgedeki Elsach Nehri’nde su seviyesinin yükselmesine neden olduğu belirtildi.
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