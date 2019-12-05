İki ip cambazı ölümden döndü
Almanya’nın Stuttgart kentindeki sirk gösterisinde meydana gelen kazada iki ip cambazı ağır yaralandı ikisi ise kazayı yara almadan atlattı.
YAPILAN açıklamaya göre Kolombiyalı sirk grubu önceki akşam yaptıkları gösteride ipin üzerinde bisikletlerle piramit oluşturacaklardı. 7 cambaz bir arada 7 metre yükseklikteki ipin üzerindeyken, biri bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybetti.
Seyircilerin şaşkın bakışları arasında yere düşen ip cambazı ağır yaralandı. Onun düşmesiyle 10 metre uzunluktaki ip sallanmaya başladı ve üç cambaz daha dengesini kaybedip düştü.
İki cambaz koruyucu minderlerin üzerine, diğeri ise yere düştü. Yaralanan iki cambaz hastaneye kaldırıldı. İkisinin de hayati tehlikesi bulunmuyor.
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