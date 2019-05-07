İki hafta kala Bundesliga’yı garantiledi
Bundesliga’ya yükselen ilk takım Köln oldu. Deplasmanda Fürth’ü 4-0 yenen Köln, sezonun bitimine iki hafta kala hem İkinci Bundesliga Şampiyonluğunu hem de Bundesliga’ya yükselmeyi garantiledi.
KÖLN’ün maçtaki dört golünden üçünü Cordoba kaydetti. Diğer golü ise Steiningers kendi kalesine attı. Bu galibiyetle puanını 62'ye yükselten Köln, en yakın takipçisi Paderborn ile puan farkını sekize çıkardı. Hafta sonu oynanan maçlarda Köln’ün takipçileri Paderborn, Union ve Hamburg rakiplerine yenilmişti. Bundesliga’ya, İkinci ligi ilk iki sırada bitiren takımlar direkt yükselirken, üçüncü sırada sezonu tamamlayan takım ise Bundesliga’yı 16. sırada bitiren takımla baraj maçı yapıyor. İki maç üzerinde oynanacak baraj maçlarında üstünlük sağlayan takım Bundesliga’da mücadele etme hakkı kazanacak.
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