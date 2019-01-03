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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraflar: Getty Images
03.01.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

iki günde 401 sığınmacıyı ölümden kurtardı

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iki günde 401 sığınmacıyı ölümden kurtardı

İspanyol sahil güvenlik birimleri, 2019’un ilk iki gününde 400’den fazla sığınmacıyı kurtardıklarını açıkladı. 2018’de 56 bin kişinin sığındığı İspanya’da 769 kişi denizde can vermişti.

İSPANYOL sahil güvenlik birimleri, 2019’un ilk iki gününde Akdeniz’i geçerek ülkeye girmeye çalışan 401 sığınmacıyı kurtardıklarını açıkladı.
Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan sahil güvenlik sözcüsü, Cebelitarık Boğazı da dâhil olmak üzere İspanya ile Fas arasındaki sularda çarşamba günü 290, salı günü de 111 kişinin kurtarıldığını söyledi.
Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre İspanya 2018 yılında Yunanistan ve İtalya’yı geride bırakarak Avrupa’da göçmenlerin en çok giriş yaptığı ülke oldu.

iki günde 401 sığınmacıyı ölümden kurtardı

EN ÖLÜMCÜL YOL
1 Ocak-19 Aralık tarihleri arasında 56 binden fazla göçmen deniz yolu ile İspanya’ya geçerken, 769 kişi bu yolculuk sırasında hayatını kaybetti.
İspanya Mültecilere Yardım Komitesi isimli sivil toplum kuruluşu 2018 yılında ülkeye giriş yapmaya çalışırken hayatını kaybeden kişilerin 2006’dan bu yana en yüksek sayıya ulaştığını kaydetti.
Ancak Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göçmenler için İtalya ve Malta güzergâhı halen en ölümcül yol olma özelliğini koruyor.
IOM verilerine göre 2018 yılında bin 278 kişi bu iki ülkeye ulaşmaya çalışırken denizde hayatlarını kaybetti. 2018 yılında Akdeniz’de yaşamını yitiren sığınmacı sayısı ise toplamda 2 bin 242 olarak kaydedildi.

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