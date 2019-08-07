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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: DHA, Reuters
07.08.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

İki fotoğrafın düşündürdükleri

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İki fotoğrafın düşündürdükleri

İki ayrı yerde iki ayrı fotoğraf. Konu aynı: Hoşgörü ve kabul. Birinci fotoğraf: Tarih 3 Ağustos 2019. Yer Yeşilköy, İstanbul. Süryani Ortodoks Kilisesi temel atma töreni.

İki fotoğrafın düşündürdükleriCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeşilköy’de Süryani papazları ve dini liderleri, birlikte temel atıyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanında duran Süryani Metropolit Yusuf Çetin’e soruyor: “Dua yapacak mısın?”
Sonra, “En geç iki yıl içinde bitme kaydıyla” deyip hep birlikte butonlara basıyorlar.
Cumhurbaşkanı törende konuşuyor: “Bu kiliseyi İstanbulumuz için yeni bir zenginlik olarak görüyoruz. Türkiye’ye katkısı olan herkes ülkemizin birinci sınıf vatandaşıdır.”
*

İki fotoğrafın düşündürdükleri

Gelelim ikinci fotoğrafa;
Bir yıl geriye uzanıyor. Hatta aralarında bir yıl bile yok.
Tarih: 29 Eylül 2018. Yer Almanya’nın Köln kenti. Köln Merkez Camii açılış töreni. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışı yapıyor.
Yanında ne Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ne Başbakan Angela Merkel var. Köln’ün bağlı olduğu Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet de yok.
Partisi Hıristiyan Demokratlar arasında “Türk Armin” olarak tanınan Laschet, cami açılış töreninden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Köln Bonn Havalimanı’nda karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Laschet’in elini tutup “Gel beraber açalım camiyi” dedi. Ama Laschet gelmedi. Kamuoyunda linç edilmekten korktu.
Fotoğrafta, Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker ve Köln Merkez Camii’nin bulunduğu Ehrenfeld Belediye Başkanı Josef Wirges de yok. Reker, davetin çok geç geldiği gerekçesiyle açılış törenine katılmadığını açıkladı.
Laschet ise katılmama gerekçesini daha sonra, “Cami açılışı siyasi bir gösteriye dönüşecekti. Biz bu caminin Köln Camisi olmasını istiyoruz” diye savundu.
*
Türkiye’de yaşayan Süryani nüfus sayısı 25 bin civarında.
Almanya’da Türk nüfusu 3.5 milyon.
Müslüman nüfus 4.5 milyon.
Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff 3 Ekim 2010 tarihinde yaptığı konuşmada, “İslam da Almanya’ya aittir” dedi ve kıyamet koptu.
Wulff’den sonra gelen Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, “İslam Almanya’ya ait” diyemedi. Gauck, “Burada yaşayan Müslümanlar Almanya’ya” aittir dedi.
Hemen hemen her fırsatta, “Uyum tek yönlü yol değil” diyen Alman siyasiler cami açılışına katılmazsa, nasıl hissedebilir Müslümanların bu ülkenin bir parçası olduklarını?
Nasıl kabul eder yerleşik halk, yeni vatandaşlarını?
Nasıl sağlanır, çok istenen hoşgörü kültürü?
Hoşgörüyü savunanların cesaretsizliği gün gelir, hoşgörü karşıtlarını cesaretlendirir.

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