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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
02.09.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

İki eyalette de üç partili koalisyon geliyor

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İki eyalette de üç partili koalisyon geliyor

Almanya’nın iki doğu eyaleti Saksonya ve Brandenburg’da yapılan seçimlerde iktidar partileri büyük hüsran yaşadı. Saksonya’da SPD, Brandenburg’da da CDU büyük oranda oy kaybetti. Her iki eyalette de oylarını katlayan yabancı ve İslam karşıtı AfD, seçim sonuçlarına en çok sevinen parti oldu.

KESİN olmayan seçim sonuçlarına göre Saksonya’da CDU yüzde 32.2 oyla sandıktan birinci parti çıkarken, AfD yüzde 27.5’le ikinci büyük parti konumuna yükseldi. AfD’nin 2014 seçimlerindeki oy oranı yüzde 9.7’ydi. Saksonya’da yüzde 8.6. oranında oy kaybeden Sol Parti’nin aldığı oy ise yüzde 10.8. Oylarını yüzde 2.9 artıran Yeşiller sandıktan yüzde 8.6 oy alırken, SPD’nin oy oranı yüzde 7.7’ye geriledi. FDP yüzde 5 barajın altında kaldı ve meclise yine milletvekili sokamadı. 120 sandalyeli Saksonya Eyalet Meclisi’ne partiler ve kazandıkları milletvekili sayısı şu şekilde: CDU 45, AfD 39, Sol Parti 14, Yeşiller 12 ve SPD 10. Saksonya’da 2017 yılının aralık ayından beri başbakanlık yapan ve AfD ile ortaklık yapmayacaklarını açıklayan Michael Kretschmer yine hükümeti kuracak. Hükümet kurmak için 61 milletvekili sayısına ulaşılması gereken Saksonya’da CDU, Yeşiller ve SPD koalisyonunun kurulması bekleniyor.

İki eyalette de üç partili koalisyon geliyor

WOIDKE’NİN ZOR PAZARLIKLARI
Resmi olmayan sonuçlara göre ciddi oranda oy kaybeden SPD, Brandenburg’da yüzde 26.2 oyla birinci parti çıktı. AfD yüzde 23.5, CDU yüzde 15.6, Yeşiller yüzde 10.8, Sol Parti yüzde 10.7 ve Serbest Seçmenler yüzde 5 oranında oy alarak meclise milletvekili sokmayı başaran partiler oldu. FDP, Brandenburg’da da yine barajın altında kaldı. 88 sandalyeli Eyalet Meclisinde partilerin milletvekili sayısı şöyle: SPD 25, AfD 23, CDU 15, Yeşiller ile Sol Parti 10’ar ve Serbest Seçmenler 5. Hükümet kurmak için gerekli milletvekili sayısı ise 45.
Brandenburg’da hükümeti yine SPD’li Dietmar Woidke kuracak. Woidke’nin öncelikli tercihi Sol Parti ve Yeşiller ile koalisyon kurmak. Üç partinin milletvekili sayısı hükümet kurmak için yeterli. Diğer bir olasılık ise SPD, CDU ve Yeşiller.

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