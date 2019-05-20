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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BERLİN - Fotoğraflar: BILD / Andreas Wegener
20.05.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

İki çocuğunu yaktığı evde bırakıp yangını izledi

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İki çocuğunu yaktığı evde bırakıp yangını izledi

Almanya’nın Dortmud kentinde 26 yaşındaki bir kadın 2 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğunu yakmak istedi. Yaşadığı evi ateşe veren kadın, çocukları evde bırakarak dışarı çıkıp yangını izledi.

ALINAN bilgiye göre Dortmund’da yanan evi gören komşular itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine ulaşan ekipler, 26 yaşındaki Debora W.’yi yanan evin önünde buldu. Ekipler, evin içinde iki küçük çocuğun bulunduğunu öğrenince hemen içeri girdi ve çocukları yara almadan çıkarmayı başardı. Yangın da kısa sürede söndürüldü.
Bild’de yer alan habere göre yangınla ilgili soruşturma başlatan polis, iki çocuk annesi Deborah W.’nin evi kundakladığını tespit etti. Haberde yer alan bilgiye göre, kadının, sevgilisinin Mönchengladbach deplasmanından dönen ve şampiyonluğu kaçıran Dortmund’lu futbolcuları karşılamaya gitmesine sinirlendi. İkili kavga etti. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan kadın, içeride iki çocuğu uyuduğu sırada evi kundakladı. Polisin gözaltına aldığı kundakçı kadın hakkında adam öldürmeye teşebbüsten soruşturma açıldı.

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