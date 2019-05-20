İki çocuğunu yaktığı evde bırakıp yangını izledi
Almanya’nın Dortmud kentinde 26 yaşındaki bir kadın 2 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğunu yakmak istedi. Yaşadığı evi ateşe veren kadın, çocukları evde bırakarak dışarı çıkıp yangını izledi.
ALINAN bilgiye göre Dortmund’da yanan evi gören komşular itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine ulaşan ekipler, 26 yaşındaki Debora W.’yi yanan evin önünde buldu. Ekipler, evin içinde iki küçük çocuğun bulunduğunu öğrenince hemen içeri girdi ve çocukları yara almadan çıkarmayı başardı. Yangın da kısa sürede söndürüldü.
Bild’de yer alan habere göre yangınla ilgili soruşturma başlatan polis, iki çocuk annesi Deborah W.’nin evi kundakladığını tespit etti. Haberde yer alan bilgiye göre, kadının, sevgilisinin Mönchengladbach deplasmanından dönen ve şampiyonluğu kaçıran Dortmund’lu futbolcuları karşılamaya gitmesine sinirlendi. İkili kavga etti. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan kadın, içeride iki çocuğu uyuduğu sırada evi kundakladı. Polisin gözaltına aldığı kundakçı kadın hakkında adam öldürmeye teşebbüsten soruşturma açıldı.
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