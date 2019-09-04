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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Arşiv
04.09.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

İki cinayet için iki kez ağırlaştırılmış müebbetten yargılanacak

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İki cinayet için iki kez ağırlaştırılmış müebbetten yargılanacak

Belçika’nın Liege şehrinde 24 Mart 2018’de birlikte yaşadığı Emine Yağmur ile annesi Fatma Yağmur’u defalarca bıçaklayarak öldüren ve ardından Türkiye’ye giderek teslim olan Beytullah Altuner (32) hakkında iki defa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

ANKARA Cumhuriyet Savcısı Abdulvahap Yaren’in hazırladığı iddianamede, Altuner’in 26 Mart 2018’de Belçika’nın Ankara Büyükelçiliğine giderek, Belçika’da Emine ve Fatma Yağmur’u öldürdüğünü bildirdiği, büyükelçilik görevlilerinin durumu ilettiği Ankara polisinin de Altuner’i gözaltına aldığı aktarıldı. İddianameye göre Altuner, gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadede 2010’da kaçak olarak gittiği Belçika’da resmi bir evlilik yaptığını, bu evliliğinin bitmesinin ardından Emine Yağmur ile nikâhsız olarak birlikte yaşadıklarını ifade etti. Emine Yağmur’dan bir kızı olduğunu kaydeden Altuner, geçimsizlik nedeniyle bir süre sonra Yağmur ile ayrıldıklarını anlattı. Çocuğun annede kaldığını ve çocuğunu görmesine Emine ve Fatma Yağmur’un izin vermediğini aktaran Altuner, “Bu duruma sinirlendim. Emine’nin daha önce evlenip boşandığı U.A. ile görüşmeye başlaması ve beni sürekli polise şikâyet etmesine içerledim” dedi.

ANNESİ ‘TESLİM OL’ DEMİŞ
Cinayetlerden bir gün önce kayınvalidesi ile internet üzerinden görüntülü görüştüğünü, bu sırada kendi kızını U.A.’nın kucağında gördüğünü iddia eden Altuner, ertesi gün işten çıkınca üzerine bıçak alarak Emine ve Fatma Yağmur’un yaşadıkları eve gittiğini kaydetti. Evde kimsenin olmadığını söyleyen Altuner, ifadesinde cinayetleri nasıl işlediği anlattı: “Kapıyı kırarak içeri girdim. Evde saklanarak beklemeye başladım. Bir süre sonra Emine ve Fatma eve geldi. Emine, kucağında çocukla başka bir odaya gidince ortaya çıkarak Fatma Yağmur’u birçok kez bıçakladım. Sesleri duyarak gelen Emine Yağmur’u da aynı şekilde defalarca bıçakladım. Olay yerinden ayrılmadan önce her ikisi de öldü. Evden ayrılırken yanıma aldığım 9 aylık çocuğumu ilk eşime bıraktım. Oradan da önce Almanya’ya ardından Antalya ve Konya’ya geçtim. Konya’da durumu anlattığım annem polise teslim olmamı tavsiye etti, ben de teslim oldum.”

23 KEZ MÜRACAAT ETTİK
Soruşturma sürecinde Emine Yağmur’un ilk eşi U.A. da Türkiye’de savcılığa şikâyet dilekçesi verdi. U.A, maktul Emine Yağmur ile 2003’te evlendiklerini, 2010’da boşandıklarını, müşterek bir çocukları olduğunu, boşandıktan sonra çocuklarının velayetinin annede kaldığı bilgisini verdi. Zaman zaman çocuğunu görmek üzere Emine Yağmur’dan aldığını ifade eden U.A, maktullerden, Beytullah Altuner’in aşırı kıskançlık dürtüleriyle onları öldürmekle tehdit ettiğini öğrendiğini bildirdi. Cinayetin işlendiği Herstal kasabasındaki polise 23 defa müracaatta bulunulduğunu söyleyen U.A, “Polis pasif davrandı. Müracaatlarımız gerekli ciddiyet gösterilmeden değerlendirildi. Benim müracaatım da da olayın tarafı olmadığı için kabul edilmedi” dedi. U.A, beyanında, Altuner’in, maktulleri sosyal medya üzerinden tehdit ettiğini ve cinayetleri işleme konusunda kararlı olduğunu da söyledi.

TÖRE SAİKİYLE TASARLAYARAK...
İddianamede maktullerin de sanığın da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dikkat çekilerek, Türk Ceza Kanunu’nun 11 ve 13’üncü maddeleri gereğince Türk vatandaşlarına karşı işlenen yabancı ülkedeki suçlarla ilgili soruşturma yetkisinin Türkiye Cumhuriyeti yargı makamlarına ait olduğu vurgulandı. Sanık Altuner’in, ‘töre saikiyle tasarlayarak eşi öldürmek’ ve ‘töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürmek’ suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra ‘geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından toplam 6 yıla kadar hapsi istendi. Dava Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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