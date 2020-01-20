İki büyük şair Avrupa turnesinde!
Türkçe’nin iki büyük şairi Cemal Süreya ve Ahmed Arif’i sahnede bir araya getiren ‘Ben Kolay Ölmem’ oyunu Avrupa turnesine başladı. Daha önce İstanbul ve Londra’da sahnelenen oyunun Avrupa turnesinin ilk durağı Frankfurt Enternasyonal Tiyatro (itf) oldu.
ÜNLÜ sinema, televizyon ve tiyatro oyuncularından Cüneyt Yalaz’ın 1991’de yitirdiğimiz Ahmet Arif’i, Göktay Tosun’un da 1990’da yitirdiğimiz Cemal Süreya’yı canlandırdığı müzikli oyun, 24 Ocak’ta Köln’de, 25 Ocak’ta Berlin’de, 26 Ocak’da Hamburg’da, 27 Ocak’ta Amsterdam’da, 28 Ocak’ta Rotterdam’da ve 31 Ocak’ta Essen’de sahnelenecek. Oyunda, çağdaş edebiyatımızın yaşamlarındaki kesişmelerden ve arkadaşlıklarından yola çıkılarak iki ustanın yaşamları, mücadeleleri ve aşkları anlatılıyor.
Londra’da yaşayan hukukçu Ali Has tarafından yazılan oyun, devlet tiyatrosu sanatçılarından Nesimi Kaygusuz tarafından yönetiliyor. Oyunun müziği ise ‘Kardeş Türküler’in kurucularından Vedat Yıldırım’a ait.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle