İki büyük şair Avrupa turnesinde!

ÜNLÜ sinema, televizyon ve tiyatro oyuncularından Cüneyt Yalaz’ın 1991’de yitirdiğimiz Ahmet Arif’i, Göktay Tosun’un da 1990’da yitirdiğimiz Cemal Süreya’yı canlandırdığı müzikli oyun, 24 Ocak’ta Köln’de, 25 Ocak’ta Berlin’de, 26 Ocak’da Hamburg’da, 27 Ocak’ta Amsterdam’da, 28 Ocak’ta Rotterdam’da ve 31 Ocak’ta Essen’de sahnelenecek. Oyunda, çağdaş edebiyatımızın yaşamlarındaki kesişmelerden ve arkadaşlıklarından yola çıkılarak iki ustanın yaşamları, mücadeleleri ve aşkları anlatılıyor.

Londra’da yaşayan hukukçu Ali Has tarafından yazılan oyun, devlet tiyatrosu sanatçılarından Nesimi Kaygusuz tarafından yönetiliyor. Oyunun müziği ise ‘Kardeş Türküler’in kurucularından Vedat Yıldırım’a ait.