MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleriİki büyük şair Avrupa turnesinde!
GeriAvrupa İki büyük şair Avrupa turnesinde!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
FRANKFURT
Haber Giriş: 20.01.2020 - 15:42,Son Güncelleme:/

İki büyük şair Avrupa turnesinde!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İki büyük şair Avrupa turnesinde!

Türkçe’nin iki büyük şairi Cemal Süreya ve Ahmed Arif’i sahnede bir araya getiren ‘Ben Kolay Ölmem’ oyunu Avrupa turnesine başladı. Daha önce İstanbul ve Londra’da sahnelenen oyunun Avrupa turnesinin ilk durağı Frankfurt Enternasyonal Tiyatro (itf) oldu.

ÜNLÜ sinema, televizyon ve tiyatro oyuncularından Cüneyt Yalaz’ın 1991’de yitirdiğimiz Ahmet Arif’i, Göktay Tosun’un da 1990’da yitirdiğimiz Cemal Süreya’yı canlandırdığı müzikli oyun, 24 Ocak’ta Köln’de, 25 Ocak’ta Berlin’de, 26 Ocak’da Hamburg’da, 27 Ocak’ta Amsterdam’da, 28 Ocak’ta Rotterdam’da ve 31 Ocak’ta Essen’de sahnelenecek. Oyunda, çağdaş edebiyatımızın yaşamlarındaki kesişmelerden ve arkadaşlıklarından yola çıkılarak iki ustanın yaşamları, mücadeleleri ve aşkları anlatılıyor.

İki büyük şair Avrupa turnesinde

Londra’da yaşayan hukukçu Ali Has tarafından yazılan oyun, devlet tiyatrosu sanatçılarından Nesimi Kaygusuz tarafından yönetiliyor. Oyunun müziği ise ‘Kardeş Türküler’in kurucularından Vedat Yıldırım’a ait.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle