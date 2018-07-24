İki bakanın istifasından sonra el koydu
İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit sürecine ilişkin, “AB ile müzakereleri ben yönlendireceğim, Brexit Bakanı süreci vekilim olarak yürütecek” dedi.
İNGİLİZ meclisinin alt kanadı Avam Kamarası’na Brexit süreciyle ilgili yazılı bir açıklama sunan May, Brexit Bakanlığının İngiliz hükümetinin birimlerinin Brexit hazırlıklarını yönlendireceğini bildirdi. May, bu iç hazırlıkların hem AB ile bir anlaşmayı hem de anlaşamama durumunu göz önünde bulunduran senaryolar içereceğini belirterek, “AB ile müzakereleri ben yönlendireceğim, Brexit Bakanı süreci vekilim olarak yürütecek” ifadesini kullandı.
Theresa May, Brexit Bakanlığının AB ile gelecekteki ilişkilerin çerçevesine ilişkin olarak gerek duyulacak bütün yasaları ve hazırlıkları da takip edeceğini kaydetti.
İngiliz basınında yer alan değerlendirmelerde, May’in Brexit müzakere sürecinde ipleri kendi eline aldığını açıklamasıyla Başbakanlık ofisinde oluşturulan özel bir birimin son aylarda müzakerelerdeki rolünü genişletmesinin resmileştirildiğine işaret edildi.
İKİ BAKAN İSTİFA ETMİŞTİ
İngiliz hükümeti 6 Temmuz’da açıkladığı yeni müzakere yaklaşımında, AB ile özel serbest ticaret ve gümrük anlaşmaları yapılmasına kapı aralamıştı. Yeni yaklaşımın ilanını takip eden günlerde kabinedeki ‘sert Brexitçi’lerin başını çeken Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson peş peşe görevlerinden istifa etmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle