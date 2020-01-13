İki Amerikan askeri neden öldü?

ASKERLERİN ölüm nedeni araştırılırken, üssün Amerikan Komutanı David Epperson, askerlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Almanya’nın Trier kenti yakınlarındaki Spangdahlem’daki Amerikan Hava Üssü 1950 yılında kuruldu. Üste 20’den fazla F16 savaş uçağı bulunurken, 4 bin de havacı asker görev yapıyor. Çalışanlarla birlikte hava üssünde 10 bin ile 11 bin arasında kişi bulunuyor.