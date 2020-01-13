İki Amerikan askeri neden öldü?
Almanya’da Amerikan askeri üssünde görevli iki askerin ölümü hâlâ sırrını koruyor. Geçen hafta perşembe günü Spangdahlem Amerikan Hava Üssü’nde görevli ikisi de 20 yaşında olan Amerikan askerleri yataklarında ölü bulunmuştu.
ASKERLERİN ölüm nedeni araştırılırken, üssün Amerikan Komutanı David Epperson, askerlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Almanya’nın Trier kenti yakınlarındaki Spangdahlem’daki Amerikan Hava Üssü 1950 yılında kuruldu. Üste 20’den fazla F16 savaş uçağı bulunurken, 4 bin de havacı asker görev yapıyor. Çalışanlarla birlikte hava üssünde 10 bin ile 11 bin arasında kişi bulunuyor.
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