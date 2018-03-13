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‘İğrenç mektubun içeriğini kınıyoruz’

AA
13.03.2018 - 10:59 | Son Güncelleme:

İngiliz hükümeti, ‘beyaz çoğunluğu’ Müslümanları ‘cezalandırmaya’ çağıran imzasız mektubu kınadı. Meclisin alt kanadı Avam Kamarası’nda ‘Bir Müslüman’ı Cezalandır’ başlıklı mektupla ilgili gündem dışı soruyu yanıtlayan Devlet Bakanı Victoria Atkins, “Hükümet olarak bu iğrenç mektubun içeriğini kınıyoruz. Düzgün bir toplumda buna yer yoktur” dedi.

“HÜKÜMET olarak nefret suçlarını ve İslamofobiyi son derece ciddiye alıyoruz” diyen Atkins, İngiliz hukukunda bu suçlara yönelik etkin bir yasal çerçeve bulunduğunu kaydetti. İngiliz toplumunun ifade ve ibadet özgürlüğü, demokrasi, hukukun üstünlüğü ile eşit haklar üzerine kurulu olduğunu belirten Atkins, “Hükümetimiz bu değerleri faal biçimde ve Müslüman topluluklarla ve bütün inanç kesimleri ile birlikte teşvik etmeye kararlıdır” dedi.

Hafta sonu İngiltere’nin çeşitli kentlerindeki adreslere gönderilen ‘Bir Müslüman’ı Cezalandır’ başlıklı mektupta, Müslümanlar ‘tehdit’ olarak gösterilirken, 3 Nisan’da ‘beyaz çoğunluk’, bir Müslüman’a zarar vermeye davet edilmişti.

AKIL ALMAZ TAVSİYELER VAR
Müslümanlara verilecek zararların puanlandırıldığı bir listenin de yer aldığı mektupta, sözlü saldırıdan bir cami bombalamaya veya kundaklamaya kadar bir dizi saldırı seçeneği sıralanmıştı.
İmzasız mektupta 10 ile 500 puan arasında ‘ödül’ verilen saldırı seçenekleri arasında bir Müslüman kadının başörtüsünü açmak, dövmek, asit atmak ve herhangi bir silahla öldürmek de yer alıyordu.

TELL MAMA AIÇLAMIŞTI
İngiltere’de Müslümanlara yönelik saldırıları takip eden ‘Tell Mama’ grubu, mektubun, Bradford, Leicester, Londra, Cardiff ve Sheffield kentlerinde muhtelif adreslere gönderildiğini açıklamıştı.
İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta yaklaşık 2 milyon 800 bin Müslüman yaşıyor. Bunlar nüfusun yüzde 4,4’ünü oluşturuyor.

Etiketler: avrupadan haberler , Victoria Atkins , ingiltere
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