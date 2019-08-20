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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA / FOTOĞRAF: ING IMAGE
20.08.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

‘İğrenç’ dedi sınavı geçersiz sayıldı, vejetaryen çıkınca karar geri alındı

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‘İğrenç’ dedi sınavı geçersiz sayıldı, vejetaryen çıkınca karar geri alındı

İngiltere’de ortaöğrenim bitirme sınavındaki din bilgisi sorularından birinde helal et için ‘iğrenç’ yorumu yapan öğrencinin sınavı geçersiz sayıldı. Müslümanlara karşı ırkçılık yapmakla suçlanan öğrencinin sıkı bir vejetaryen olduğu anlaşılınca sınav kurulu öğrenciden özür dileyerek kararı geri aldı.

İNGİLTERE’DE ortaöğrenim bitirme sınavındaki din bilgisi soruları bölümünde helal et hakkındaki fikri sorulan 16 yaşındaki Abigail Ward'ın, ‘Kesinlikle iğrenç’ yorumu ırkçı bulunduğu gerekçesiyle sınavı geçersiz sayıldı. Geçen haziran ayında yaşanan olayda, sınav kurulu vejetaryen olduğu açıklanan öğrencinin yorumunu ’edebe aykırı şekilde ırkçı’ olarak değerlendirdi.

ÖZÜR DİLEDİLER
Metro gazetesinin haberine göre, Ward'ın Eastbourne’deki okulu ise karara karşı çıkarak öğrencinin çok sıkı bir vejetaryen olması sebebiyle helal kesim yapan kasaplara tepkili olduğunu; Müslümanlarla ilgili herhangi bir olumsuz yorum yapmadığını söyledi. Sınav kurulu ise, daha sonra öğrencinin üzgün ve stresli olmasına neden oldukları için özür dileyerek söz konusu kararını geri aldığını açıkladı.

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