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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
30.05.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

İGMG Kuzey Bavyera ve Nürnberg Merkez Camisi’nden ortak iftar

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İGMG Kuzey Bavyera ve Nürnberg Merkez Camisi’nden ortak iftar

İslam Toplumu Milli Görüş (İGMG) Kuzey Bavyera bölge teşkilatı ve Nürnberg Merkez Camisi tarafından ortak iftar yemeği düzenlendi.

İftar programına, T. C. Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, Avrupa Parlamentosu Milletvekili İsmail Ertuğ, Eyalet Milletvekili Arif Taşdelen, DİTİB Eyalet Birliği Bölge Başkanı Hasan Aslan, MÜSİAD Kuzey Bavyera Nürnberg Șube Başkanı Emin Bayram, UETD Kuzey Bavyera Bölge Başkanı Yılmaz Deliduman, TİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Can, Güvenlik Ataşesi Mehmet Demircan, Saadet Partisi Nürnberg Sözcüsü Musa Tamer, Çalışma Ataşeliği adına Demirel Dede, THY Nürnberg Müdürü Abdullah Ömer Çelik, Alman kilise temsilcileri ve siyasi parti temsilcileriyle birlikte çok sayıda dernek temsilcileri katıldı.

İGMG Kuzey Bavyera ve Nürnberg Merkez Camisi’nden ortak iftar

‘DÜNYA ÜZERİNDE YETERİNCE KÖTÜLÜK MEVCUT’
Bölge Başkanı İsmail Satır, günümüzde dünya üzerinde yeterince kötülüklerin mevcut olduğunu belirterek bu kötülüklerin üstesinden ancak barış ve birbirimizi daha iyi tanımak suretiyle gelebileceğimizi söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül de Ramazan ayının paylaşma, dayanışma, bir araya getirme ayı olduğunu belirterek, “Bu vesileyle ben de elimden geldiği kadar siz değerli vatandaşlarımızla bir araya gelmeye çalışıyorum” dedi.

İGMG Kuzey Bavyera ve Nürnberg Merkez Camisi’nden ortak iftar

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