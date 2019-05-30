İGMG Kuzey Bavyera ve Nürnberg Merkez Camisi’nden ortak iftar
İslam Toplumu Milli Görüş (İGMG) Kuzey Bavyera bölge teşkilatı ve Nürnberg Merkez Camisi tarafından ortak iftar yemeği düzenlendi.
İftar programına, T. C. Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, Avrupa Parlamentosu Milletvekili İsmail Ertuğ, Eyalet Milletvekili Arif Taşdelen, DİTİB Eyalet Birliği Bölge Başkanı Hasan Aslan, MÜSİAD Kuzey Bavyera Nürnberg Șube Başkanı Emin Bayram, UETD Kuzey Bavyera Bölge Başkanı Yılmaz Deliduman, TİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Can, Güvenlik Ataşesi Mehmet Demircan, Saadet Partisi Nürnberg Sözcüsü Musa Tamer, Çalışma Ataşeliği adına Demirel Dede, THY Nürnberg Müdürü Abdullah Ömer Çelik, Alman kilise temsilcileri ve siyasi parti temsilcileriyle birlikte çok sayıda dernek temsilcileri katıldı.
‘DÜNYA ÜZERİNDE YETERİNCE KÖTÜLÜK MEVCUT’
Bölge Başkanı İsmail Satır, günümüzde dünya üzerinde yeterince kötülüklerin mevcut olduğunu belirterek bu kötülüklerin üstesinden ancak barış ve birbirimizi daha iyi tanımak suretiyle gelebileceğimizi söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül de Ramazan ayının paylaşma, dayanışma, bir araya getirme ayı olduğunu belirterek, “Bu vesileyle ben de elimden geldiği kadar siz değerli vatandaşlarımızla bir araya gelmeye çalışıyorum” dedi.
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