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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
07.05.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

İğde nöbeti: Ağaçlarına zarar verilince tatilini erkene alıp Türkiye’ye gitti!

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İğde nöbeti: Ağaçlarına zarar verilince tatilini erkene alıp Türkiye’ye gitti!

Almanya’da yaşayan Süleyman Büyükimdat, Balıkesir'in Edremit ilçesinde evine yakın sahile iki yıl önce iğde fidanları dikti. Ancak ağaçlara zarar verildi. Yerlerine yenisini diken Büyükimdat, bu yıl tatilini erkene alıp mahallede nöbet tutmaya başladı.

SİVAS’TAN yıllar önce çalışmak için Almanya’ya gelen Süleyman Büyükimdat, yaz tatilini geçirmek için Edremit ilçesinin turistik Güre Mahallesi’nden ev aldı. Büyükimdat, iki yıl önce de bir arkadaşıyla birlikte sahile hem gölgelik oluşturması hem de güzel kokusu nedeniyle 40 iğde fidanı dikti. Ancak fidanlara zarar verildi. Yaşananlara inat geçen yıl yine aynı bölgeye iğde fidanı dikti. Ağaçlara yine zarar verileceği korkusuyla bu yıl tatilini erkene alan Süleyman Büyükimdat, mahallede iğde nöbeti tutmaya başladı.

İğde nöbeti: Ağaçlarına zarar verilince tatilini erkene alıp Türkiye’ye gitti

FİDANLAR BÜYÜYENE KADAR BURADAYIM
Bazı fidanların yerinden söküldüğünü, bazılarının ise kurutulduğunu ileri süren Süleyman Büyükimdat, “Bir arkadaşım ile beraber sahil boyunca 40 tane iğde fidanı diktik. Kendimiz için değil, ’hayır olsun, güzellik olsun, çocuklarımıza güzel bir ortam kalsın’ diye yaptık. İğde ağaçları sahillerde güzel bir görüntü, hoş bir koku ve gölgelik oluşturuyor. Bu yaptığımız birilerinin işine gelmiyor. İlk sene birileri kuruttu. Sahilde daha fazla yer açmak için mi, şezlong atmak için mi yaptılar bilmiyorum. Ama fidanlar büyüyene kadar buradayım. Başlarından ayrılmayacağım. Sadece onlar için Almanya’dan erken geldim ve nöbet tutmaya başladım” dedi.

İğde nöbeti: Ağaçlarına zarar verilince tatilini erkene alıp Türkiye’ye gitti

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