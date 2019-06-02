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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA/ Fotoğraflar: youtube
02.06.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

İftarı basıp Kuran yaktılar

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İftarı basıp Kuran yaktılar

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki Belediye Meydanı’nda düzenlenen ve 2 bin kişinin katıldığı iftar programı, aşırı sağcıların provokasyonuna sahne oldu. İslam karşıtı aşırı sağcı Stram Kurs, iftar yapılan meydanda Kur’an-ı Kerim yakıp canlı yayın yaptı.

DANİMARKA’nın başkenti Kopenhag’da ‘Belediye Meydanı’nda İftar’ programı düzenlendi. Her yıl düzenlenen ve 2 bin kişinin katıldığı iftar, aşırı sağcı grubun protestosuna sahne oldu. Aşırı sağcı Stram Kurs (Sıkı Yön) lideri Rasmus Paludan ve partililer, iftar saatinde belediye meydanına gelerek Kur’an-ı Kerim yaktı.
Akşam ezanının okunmasının ardından meydanı gören bir otelin balkonuna “Avrupa bizim” yazılı pankart asan aşırı sağcılar, megafon ile İslam ve Müslüman karşıtı sloganlar attı. Aşırı sağcılar, yaptıkları eylemi Youtube üzerinden canlı yayınladı.

İftarı basıp Kuran yaktılar

SARI YELEKLİ BARIŞ BEKÇİLERİ İFTAR YAPANLARI BEKLEDİ
Olay yerine gelen polis, pankartı kaldırdıktan sonra aşırı sağcıları bölgeden uzaklaştırdı. Kendilerini ‘Barış Bekçileri’ olarak adlandıran Danimarkalılar da sarı yelekler giyerek meydanın etrafında iftar bitene kadar bekledi. İftara katılanlara destek veren Danimarkalılar, aşırı sağcılara tepki gösterdi.

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