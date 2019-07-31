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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
31.07.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

İddianame okunmadan duruşma sona erdi

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İddianame okunmadan duruşma sona erdi

Almanya’nın başkenti Berlin’de 14 yaşındaki Georgine Krüger’e 13 yıl önce kömürlükte cinsel saldırıda bulunmak ve öldürmekle suçlanan 44 yaşındaki Ali K.’nın yargılanmasına Berlin’de başlandı. 25 duruşma olarak öngörülen davada, hakim 70 tanığı dinleyecek. Sanık Ali K. 2011 yılında komşusu 17 yaşındaki kıza şiddet uygulayıp cinsel saldırı teşebbüsünde bulunmaktan daha önce ceza almıştı.

BUGÜN başlayan duruşmaya kurban Georgine’nin annesi ile erkek kardeşi müdahil olarak katılmazken, ikilinin avukatları hazır bulundu.

İddianame okunmadan duruşma sona erdi
İki avukatın savunduğu sanık Ali K., güvenlik gerekçesiyle kurşun geçirmez camla kapalı alanda duruşmaya katıldı. Hakim Peter Fuchs, duruşmayı başlatmadan önce dışarıdan atanan mahkeme üyelerine yemin ettirdi. Ardından sanık Ali K.’nın kimlik tespitini yaptı. İddianameyi okuması için sözü savcıya vermek istediği sırada savunma avukatı Fabian Mirtschew söz istedi. Avukat, dışarıdan atanan mahkeme üyelerinin yasalara uygun atanmadığını belirterek yazılı itirazını sundu. Avukat, itirazında mahkeme üyelerinin kendilerine duruşmadan bir gün önce bildirildiğini, oysa yasada bu sürenin en az bir hafta önceden olması gerektiğini belirtti.
İddianame okunmadan duruşma sona erdi

İTİRAZ KABUL EDİLDİ
İtirazı değerlendirmek için duruşmaya beş dakika ara veren hakim, itirazın mahkeme heyetince kabul edildiğini ve duruşmanın 7 Ağustos’a ertelendiğini açıkladı. Böylece davanın ilk duruşması 10 dakika içinde sona erdi. Savcı, 13 yıl önce ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Georgine Krüger’in Ali K. tarafından önce cinsel saldırıya uğradığını, sonra öldürüldüğünü ardından da cesedin küçük parçalara bölünerek öldürüldüğünden hareket ediyor.

İddianame okunmadan duruşma sona erdi

İddianame okunmadan duruşma sona erdi

ALİ K. NASIL YAKALANDI?
Savcılık, daha önce cinsel suçlardan sabıkalı olan Ali K.’yı yakalamak için ikisi Türkiye kökenli biri Alman üç polisi peşine taktı. Ali K. ile iki yıl boyunca arkadaş olan, evine girip çıkan iki Türkiye kökenli polis ile bir Alman kadın polis, dostluk kurdukları şüphelinin güvenini kazandı. Ali K. dost olarak gördüğü iki Türkiye kökenli polise suçunu itiraf etti. Tüm bunlar da kayıt altına alındı. Bunun üzerine geçen yıl aralık ayında Ali K. evinden alınarak cezaevine konuldu. Ali K., yakalandığı günden beri suskunluğunu korurken, kendisine yönelik suçlamaları da kabul etmiyor. Polislere yaptığı itirafı ise kendisinin uydurduğunu savunuyor.

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