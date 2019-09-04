İddianame kabul edilirse, mahkemeye çıkacak
Bayern Münih’in 31 yaşındaki yıldız futbolcusu Jerome Boateng, eski kız arkadaşına şiddet uygulamaktan geçen yıl açılan soruşturma kapsamında hâkim karşısına çıkabilir.
BOATENG, ikiz kızlarının annesi Sherin Senler ile yaşadığı kavga sırasında, genç kadına eline geçen eşyaları fırlatmakla suçlanıyor. Fırlattığı eşyalar genç kadını yaralamış ve Senler de çocuklarının babasından şikâyetçi olmuştu. Münih Savcılık Sözcüsü Anne Leiding, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Jerome Boateng hakkında tehlikeli şekilde adam yaralamaktan soruşturma geçen yıl sonbaharda açıldı. Soruşturma tamamlandı ve 11 Şubat’ta mahkemeye iddianame sunuldu” dedi.
Dosya incelendikten sonra hâkim iddianameyi kabul ederse, ünlü futbolcu mahkemede ifade vermek zorunda kalacak. Boateng, kendisi gibi Berlinli olan Sherin Senler ile uzun yıllar birlikte yaşadı. Sık sık kavga edip ayrılan ve tekrar barışan ikilinin ilkokul üçüncü sınıfa giden ikiz kızları var.
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