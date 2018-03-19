İçişleri Bakanı’na bir tepki de Maliye Bakanı’ndan

G20 Maliye ülkeleri maliye bakanlarının toplantısına katılmak üzere Arjantin’de bulunduğu sırada konuyla ilgili konuşan Olaf Scholz, yapılan açıklamayı yersiz bulduğunu söyledi. Bild Gazetesine konuşan Scholz, “İslam, Almanya'ya ait değildir diyen Horst Seehofer’e kızdınız mı?” sorusuna, “Her şeyden önce ne oluyor, daha önemli bir konu mu yok diye düşünüm” cevabını verdi. Gazetenin, “Kızdınız yani!” diye soruyu tekrarlaması üzerine Scholz, “Bu cümlenin günlük yaşantımızda hiçbir anlamı yok. Bu cümle onu daha çok kızdıracak” dedi.