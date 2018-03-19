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İçişleri Bakanı’na bir tepki de Maliye Bakanı’ndan

Ali VARLI / BERLİN
19.03.2018 - 11:10 | Son Güncelleme:

“İslam, Almanya'ya ait değildir” diyen Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’e, Başbakan Yardımcısı ve Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz da tepki gösterdi.

G20 Maliye ülkeleri maliye bakanlarının toplantısına katılmak üzere Arjantin’de bulunduğu sırada konuyla ilgili konuşan Olaf Scholz, yapılan açıklamayı yersiz bulduğunu söyledi. Bild Gazetesine konuşan Scholz, “İslam, Almanya'ya ait değildir diyen Horst Seehofer’e kızdınız mı?” sorusuna, “Her şeyden önce ne oluyor, daha önemli bir konu mu yok diye düşünüm” cevabını verdi. Gazetenin, “Kızdınız yani!” diye soruyu tekrarlaması üzerine Scholz, “Bu cümlenin günlük yaşantımızda hiçbir anlamı yok. Bu cümle onu daha çok kızdıracak” dedi.

Etiketler: avrupadan haberler , Seehofer , Olaf Scholz , Maliye Bakanı
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