İçişleri Bakanı mektubu gizlemek istemiş
Hessen eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth hakkında mecliste araştırma komisyonu kurulması isteniyor. Bakan Beuth, 28 Ekim’de yapılan eyalet seçimleri öncesinde Frankfurt Emniyetindeki neonazi polis ağı skandalını kamuoyundan gizlemekle suçlanıyor.
FRANKFURT’taki 1 No’lu Polis Karakolunda ortaya çıkan neonazi polis ağı skandalı, geçen hafta sonu kamuoyuna yansıdı. Ağustos ayı başında NSU davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız ve kızına ölüm tehdidi mektubunu araştıran asayiş şubesi polisleri, karakoldaki beş kişilik neonazi polis grubunun izine ulaştı. Perşembe günü olağanüstü toplanan Hessen Eyalet Meclisi İçişleri Komisyonu ateşli tartışmalara sahne oldu. Hükümet ortağı Yeşiller’in iç politika sözcüsü Jürgen Frömmrich, İçişleri Bakanı Peter Beuth’un yeni kabinede görev alması durumunda mecliste polis skandalıyla ilgili araştırma komisyonunda hesap vermek zorunda kalacağını söyledi.
TAM BİR SKANDAL
Sol Parti Grup Başkanı Janine Wissler, ise Bakan Beuth’u bu sözlerle eleştirdi: “İçişleri Bakanı Beuth’un ağustos ayı başında ‘NSU 2.0’ imzalı ölüm tehdidinden haberi olması gerekiyor. Ama içişleri komisyonunu bu konuda bilgilendirme ihtiyacı duymuyor. Eylül ayı sonunda tehdit mektubunun Frankfurt polisiyle ilgili bağı olduğunu da öğreniyor. Bu konuda da eyalet içişleri komisyonunu bilgilendirmedi. NSU adı geçiyor. Hessen’de bir NSU cinayeti yaşandı. Hessen Eyalet Meclisi’nde bir ‘NSU Araştırma Komisyonu’ kuruldu. Buradan ders çıkarmak için. Bütün bunlara rağmen içişleri komisyonuna bilgi verilmemesi, tam bir skandal.”
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