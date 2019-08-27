İbiza’da korkutan yangın
İspanya’nın İbiza Adası’ndaki bir ağaçlık alanda yangın çıktı. Önlem olarak bölge sakinleri tahliye edilirken, havadan ve karadan müdahale edilen yangın saatler süren çalışmalar sonrası kontrol altına alınabildi.
İSPANYA’nın İbiza Adası’ndaki Sant Antoni de Portmany bölgesinde dün yerel saatle 15.45’te yangın çıktı. Turistlerin uğrak yeri olan adada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra uçaklar ve helikopterlerle havadan da müdahale edildi. Yangın nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı ve bölge sakinleri önlem olarak tahliye edildi. Yetkililerin yaptığı açıklamada, akşam yerel saatle 18.45 sıralarında yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni hakkında ise bir bilgi verilmedi.
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