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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
31.05.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Avusturya’da asıl tehlike Müslümanlar değil, aşırı sağcılar!

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Avusturya’da asıl tehlike Müslümanlar değil, aşırı sağcılar!

Avusturya Meclisi’nde başörtüsü takarak ayrımcı yasağı protesto eden Bağımsız Milletvekili Martha Bissmann, Avusturya’da tehlikenin başörtüsü ya da Müslümanlar olmadığını, ülkeyi asıl tehdit eden oluşumun aşırı sağ ve ayrımcı yaklaşım tarzı olduğunu söyledi. Bissman, ‘İbiza skandalı’ndan sonra Avrupa’daki merkez sağ partilerin Avusturya’daki gibi aşırı sağcılarla koalisyon kurmadan önce çok daha fazla düşünmek zorunda olduklarını söyledi.

AVUSTURYALI Bağımsız Milletvekili Martha Bissmann, mecliste kabul edilen ilkokul çocuklarına yönelik başörtüsü yasağı başta olmak üzere, aşırı sağcı hükümetin çöküşü ve Avusturya siyasetinde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalar yaptı. Bissmann, ülkede yaklaşık iki hafta önce meclis genel kurulunda kabul edilen başörtüsü yasağının yalnız Müslüman kız çocuklarına yönelik çıkarıldığına dikkati çekerek, “Mecliste söz alarak, başörtüsünün herhangi bir tehlike unsuru olmadığını, yasağın liberal, özgürlükçü anayasamızdaki din özgürlüğü ile çeliştiğini anlatmaya çalıştım. FPÖ, başörtüsünü Avusturya gibi bir Hıristiyan ülke için tehlike gibi göstermeye çalıştı. FPÖ uzun yıllardır ülkede korkuyu yaygınlaştırarak oy devşiriyor. Özellikle Müslümanları, başörtülü insanları hedef gösteriyor” görüşünü paylaştı.

Avusturya’da asıl tehlike Müslümanlar değil, aşırı sağcılar
BAŞÖRTÜLÜLERE HAKARET VE SALDIRI
Bissmann, aşırı sağcı zihniyetin Müslümanları hedef alarak toplumu kutuplaştırdığına dikkati çekerek şunları söyledi: “Müslümanlara ya da farklı azınlıklara yönelik ayrımcılık toplumumuzdaki sosyal barışı tehdit ediyor. Avusturya’da başörtüsü, Müslümanlar ya da İslam tehlike oluşturmuyor asıl tehdit bu bölücü yaklaşım tarzıdır. Bu ayrıştırıcı siyaset nedeniyle başörtülü insanlar ayrımcılığa, ırkçılığa hakaretlere ve saldırılara maruz kalıyor. Bu olaylar aşırı sağcı hükümetin iktidarda olduğu son 17 aylık zaman zarfında daha da arttı.”

VATANSERVERLER ÜLKEYİ RUSLARA PAZARLAMAZ
Bissmann, aşırı sağcı koalisyonun iktidarda olduğu son 17 ayda toplumun genelini ilgilendiren, özellikle çalışan ve gelir seviyesi düşük insanlara yönelik kısıtlamaları içeren birçok düzenlemenin ardından hükümete yönelik eleştirileri örtbas etmek için başörtüsü yasağınıgündeme taşıyarak kamuoyunu farklı yönlere kanalize ettiğini vurguladı.

Avusturya’da asıl tehlike Müslümanlar değil, aşırı sağcılarYıllardır “vatan sevgisi, vatanperverlik” gibi söylemleri sahiplenen aşırı sağın, İspanya’nın İbiza Adası’nda çekilen görüntülerle maskesinin düştüğünü de belirten Bissmann, “Ülkenin en büyük gazetesini, çeşitli devlet ihalelerini, suyunu Rus yatırımcılara pazarlamayı aklından geçiren bir siyasetçi ya da siyasi partinin, vatanperverlikle uzaktan yakından alakası olamaz” dedi.
‘İbiza skandalı’nın Avrupa’da henüz tam anlamıyla karşılık bulmadığına dikkati çeken Martha Bissmann, “Ama artık aşırı sağcı partilerle koalisyon kurmanın nasıl olumsuz sonuçlar doğuracağını çok daha fazla düşünmek zorunda kalacaklar” yorumunda bulundu.

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