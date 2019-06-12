İbadethaneleri patlatacaklardı
Fransa’da Yahudi ve Müslüman ibadethanelerine saldırı düzenleyecekleri düşünülen 5 Neo-Nazi yanlısı gözaltına alındı. Saldırı planlanladıkları gözlemlenen kişilerin 2’sinin reşit olmadığı belirlendi.
FRANSA basını, Müslüman ve Yahudi ibadethanelerine saldırı yapacağı şüphesiyle Neo-Nazi yanlısı 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 7 Eylül 2018’de gözaltına alınan 1 kişinin ardından Grenoble şehrinde başlayan soruşturma kapsamında, 2’si reşit olmayan, 4 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.
PATLAYICI VARDI
Yerel medya, gözaltına alınan ilk şüphelinin 2 adet ateşli silah, cephane ve patlayıcılara sahip olduğunu duyurdu. Gözaltılardan sonra açılan soruşturmaya dair yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişilerin kötü emellere sahip olduğu ve ibadet yerlerini hedefleri olarak seçtikleri gözlemlendi ifadelerinin yer aldığı belirtildi.
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