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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
28.07.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Hurdaya dönen araçtan iki cansız beden çıktı

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Hurdaya dönen araçtan iki cansız beden çıktı

Almanya’nın Bavyera eyaletinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin küçük yaşta bir çocuk olduğu söylenirken otomobilde bulunan diğer 2 çocuk ve bir yetişkinin durumunun ise ağır olduğu açıklandı.

ALMANYA’NIN, Avusturya sınır yakınlarında A8 otobanında seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken otomobilde bulunan beş yolcudan ikisi kaza yerinde can verdi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Ölenlerden birinin küçük çocuk diğerinin de yetişkin olduğu belirtildi. İkisi çocuk, biri yetişkin üç kişi de ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen iki ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Polis yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı. A8 otobanında meydana gelen kaza nedeniyle Salzburg yönündeki otoban uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

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