Hun, Akın ve Trotta’ya yaşam boyu onur ödülü
9 Mart’ta ‘Nick’i Unut’ adlı film ile açılacak 24. Nürnberg Türk-Alman Film Festivali’nde Yeşilçam’ın yıldızları Ediz Hun ve Filiz Akın ile Alman sanatçı Margarthe von Trotta’ya yaşam boyu onur ödülleri verilecek.
ALMANYA’nın Nürnberg kentinde 9-16 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 24. Nürnberg Türk-Alman Film Festivali’nin en önemli ödüllerinden ‘yaşam boyu onur ödülü’nü alacak isimler belli oldu. Ülkelerinin sinemasını nesiller ötesinde kalıcı olarak etkileyen ve uluslararası alana taşıyan, toplumsal duyarlılığını sanatına yansıtanlara verilen onur ödüllerine bu yıl Alman sanatcı Margarethe von Trotta, Ediz Hun ve Filiz Akın layık görüldü. Trotta ve Hun ödüllerini festivalin 9 Mart’taki galasında alacak. Filiz Akın’a ise ödülü festivalin 16 Mart Cumartesi akşamı yapılacak kapanış töreninde verilecek. Festivalin filmleri, katılacak sanatçılar ve etkinlikleri içeren program daha sonra açıklanacak.
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