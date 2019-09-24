Hummels, Werder Bremen maçında oynayacak mı?
Borussia Dortmund’un defans futbolcusu Mats Hummels’ın belindeki sakatlığın ciddi olduğu açıklandı.
2-2 berabere biten Frankfurt maçının 63 dakikasında sakatlanan 30 yaşındaki futbolcunun, bir süre sahalardan uzak kalacağı kaydedildi. Sakatlığı nedeniyle antrenmana da çıkamayan Hummels’ın tedavisi sürüyor. Bel kaslarında sıkıntı yaşayan Hummels’ın takımının hafta sonu Werder Bremen ile oynayacağı maçta forma giymesi zor görünüyor. Hummels, “Cumartesi oynamak için elimden gelini yapacağım. Ama oynayabilecek miyim bilemiyorum” dedi.
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