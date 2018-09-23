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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN - Fotoğraf arşiv
23.09.2018 - 15:55, Son Güncelleme:

Hükümetin geleceği Maassen’a bağlı

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Hükümetin geleceği Maassen’a bağlı

Almanya'da Başbakan Merkel hükümeti kuruluşundan 6 ay sonra üçüncü bir krize girdi. Yabancılara saldırıları küçük gösteren İç istihbarat başkanının mükafatlandırılması, hükümeti böldü. Erken seçim sesleri yükselmeye başladı.

ALMANYA'da 6 ay süren zorlu görüşmelerden sonra zorlukla kurulabilen dördüncü Merkel hükümeti, 6 ay içinde üçüncü krizin içine yuvarlandı. Mülteci krizinin ardından hükümetin geleceği şimdi de görevinden alınan Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans Georg Maassen'in geleceğine bağlı. Chemnitz kentinde aşırı sağcıların sokakta yabancı avına çıktığı görüntülerini sahte diye niteleyen iç istihbarat teşkilatı başkanı Maassen uzun tartışmalardan sonra görevinden alındı. Ama koalisyonun küçük ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, istihbarat başkanı Maassen'i feda etmek istemedi. Koalisyonun üç lideri Merkel, Seehofer ve SPD Genel Başkanı Nahles geçen hafta istihbarat başkanı Maassen'in görevden alınması ve İçişleri Bakanlığı'nda müsteşar olarak yeni bir göreve atanmasında uzlaşmaya vardı. Ancak hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD)aşırı sağcıların yabancılara saldırdığını tartışmalı gösteren istihbarat başkanının müsteşarlıkla mükafatlandırılmasına isyan etti.

YENİDEN PAZARLIK
SPD, lideri Nahles'i böyle bir uzlaşmaya evet dediği için topa tuttu. Pazartesi günü SPD yönetimi ve grubu ayrı ayrı toplanarak, Nahles'e güvenoyunu tartışacak. Merkel'in Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) içinde de uzlaşmanın adil olmadığı tartışmaları başladı. SPD lideri Nahles partisi ve kamuoyundan yükselen baskılar üzerine istihbarat başkanı Maassen olayını yeniden görüşmek için ortakları toplantıya çağırdı. Başbakan Merkel ve İçişleri Bakanı pazar günü yeniden görüşme masasına oturmayı kabul etti. SPD, istihbarat başkanının müsteşar koltuğuna oturmasına karşı çıkıyor. Müsteşar koltuğu yerine bölüm başkanlığında uzlaşmak istiyor. Ancak İçişleri Bakanı Horst Seehofer, daha görüşme öncesi Maassen'i görevden almayı tartışma konusu yapmayacağını açıkladı. Seehofer, Bild am Sonntag Gazetesine “Ben aynı zamanda çalışanlarımı da korumakla görevliyim. Siyasi ve kamuoyundaki hava ona karşı diye onu görevden almam. Onun sağ ağırlıklı ya da aşırı sağcı görüşlere sahip olduğu suçlamalarını tümüyle reddediyorum” dedi. İçişleri Bakanlığında müsteşarlığa getirilmek istenen Maassen, aşırı sağcı AfD yanlısı olmakla suçlanıyor.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI
Maassen olayıyla ilgili tartışmalar kamuoyunda hükümete güveni de sarstı. Kamuoyu yoklamalarına göre seçmenlerin yüzde 67'si koalisyon ortakları birbiriyle güven içinde çalışmıyor diyor. Liderlerin güven içinde çalıştıklarını düşünenlerin oranı sadece yüzde 27. Koalisyonun büyük ortağı CDU Genel Sekreteri ve Merkel'in yerine başbakanlık koltuğuna adı geçen Annegret Kramp Karrenbauer, CDU üyelerine gönderdiği mailde, üç liderin buluşmasının koalisyonun devamı için büyük öneme sahip olduğunu, hükümetin arkasında olup olmadıklarının da görüşüleceğini belirtti. SPD lideri Andrea Nahles, bir kişi yüzünden hükümeti bozma niyetinde olmadıklarını belirtti ama aynı zamanda „Bizim işbirliğimiz karşılıklı bir güven temeline de dayanmalı“ dedi. Nahles, İçişleri Bakanı Seehofer'i koalisyonu sürekli sınavdan geçirmekle eleştirdi. Muhalefet partileri Hür Demokratlar (FDP) ve Sol Parti ilk kez erken seçimi dillendirmeye başladı. FDP Genel Başkan Yardımcısı Kubicki seçmene söz verme zamanı geldiğini söyledi. Parlamento Başkanı Schaeuble, Almanya'da artık azınlık hükümetleri dönemine hazırlıklı olmak gerektiğini kaydetti.

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