‘Hükümetin devamı, uzlaşıya bağlı’
Almanya’da SPD Lideri Andrea Nahles’in istifası, Merkel hükümetinin ne kadar ayakta kalabileceği sorusunu gündeme getirdi. Göç yasasında uzlaşma sağlayan hükümet, yaşanan krize rağmen iş yaptığını göstermek istedi. SPD ise koalisyonun geleceğinin güvencesi için CDU/CSU’yu önemli konularda daha fazla uzlaşıya çağırdı.
SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, koalisyonun devam edip etmeyeceği sorusunun Hıristiyan Birlik partilerinin dayanışma vergisi, temel emeklilik gibi konularda uzlaşı gücüne bağlı olduğunu söyledi: “SPD’de başkan ve grup başkanı değişikliği ve yeni yönetim, bir koalisyon krizi anlamına gelmiyor. Koalisyonda kriz yok. Asıl sorun, karar aldığımız konularda bir ilerleme kaydedilememiş olması.” SPD’nin hazırladığı temel emeklilik yasası ile iklim koruma yasasında hâlâ bir ilerleme olmadığını, başbakanlığın bu yasaları bloke etmesini eleştiren Klingbeil, “Top şimdi Hıristiyan Birlik sahasında” dedi.
MUHTAÇLIK İNCELEMESİ
SPD’li Çalışma Bakanı Hubertus Heil’in hazırladığı temel emeklilik yasasına Hıristiyan Birlik ‘muhtaçlık incelemesi’ maddesinin konulmasını istiyor. SPD ise buna karşı çıkıyor. Koalisyon sözleşmesinde ise muhtaçlık incelemesi şartı bulunuyor. Hıristiyan Birlik Grup Başkan Yardımcısı Andreas Jung, temel emeklilik yasasında koalisyon sözleşmesinde yer alan muhtaçlık incelemesi şartından vazgeçmeyecekleri mesajını verdi. İhtiyacı olmayan kişilere temel emeklilik ödenmesinin adil olmayacağını belirten Jung, SPD’li Maliye Bakanı Olaf Scholz’u da dayanışma vergisinin kaldırılmasını sağlayacak yasa tasarısını bir an önce tamamlamaya çağırdı.
SPD’de Nahles’in istifası üzerine partiyi Manuela Schwesig, Malu Dreyer ve Throsten Schaefer Gümbel üçlüsü geçici olarak yürütüyor. SPD ne zamana kadar ve nasıl genel başkan seçeceğini 24 Haziran’a kadar belirleyecek. Parti içinde çok sayıda yönetici genel başkanın üyeler tarafından seçilmesini istiyor.
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