Hükümetin ‘demiryolları reformu’ işçileri kızdırdı

Fransa’da hükümetin, 150 bini aşkın demiryolu çalışanını ilgilendiren ‘reform planı’nı geçen hafta açıklamasının ardından tepkiler arttı. Fransa’daki sendikalar, çalışanların haklarının gasp edildiği düşüncesiyle hükümetin demiryolları ‘reformuna’ karşı 22 grev yapacaklarını açıkladı. Demiryollarında işçi sendikası olarak oldukça güçlü bir konuma sahip olan CGT sendikası, 22 Mart’tan itibaren greve gidileceğini duyurdu. CFDT sendikası ise grev kararını 8 gün öne çekerek 14 Mart’ta greve gidileceğini açıkladı.

Fransız havayolu Air France’ın eski yöneticisi Jean-Cyril Spinetta’ya, hükümet tarafından hazırlatılan reform planında, ağır çalışma şartları nedeniyle 150 bin çalışanın yüzde 92’sine tanınmış olan ‘demiryolu çalışanı statüsünün’ kaldırılacağı belirtilmişti. Hazırlanan planda, yaklaşık 9 bin kilometrelik bir mesafeye sahip olan kırsal kesimdeki demiryolu seferlerinin kaldırılması istenirken, 80 yıldan bu yana demiryolu hizmetini elinde bulunduran kamu kuruluşu SNCF’nin de özel sektörle rekabet edebilmesi yönünde yetki verilmesi yer almıştı.